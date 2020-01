Les collectivistes de l’opposition n’ont finalement pas défilé devant l’UTA et n’ont soumis qu’une pétition contenant des revendications

Lorsque l’opposition au titulaire de l’Union du tramway automobile (UTA), Roberto Fernandez, arrivé cet après-midi au bâtiment syndical du quartier de Balvanera à Buenos Aires pour remettre une “pétition” dans laquelle la démission du leader et des “élections urgentes” sont demandées, il a trouvé les rues clôturées par décision de justice. le 16 décembre, que les partisans de l’adversaire Miguel Bustinduy ils détruiraient à nouveau le lieu et voleraient dans ses installations. La mesure a été demandée par Fernandez lui-même, qui dans l’après-midi n’était pas au siège de Moreno 2969: il avait alors été reçu par le ministre du Travail, Claudio Moroni.

La nouvelle de la nouvelle mobilisation des opposants à l’homme fort de la CGT et de l’UTA a ravivé la tension, mais enfin tout s’est déroulé paisiblement: seulement assisté au siège du 2900, rue Moreno onze délégués dissidents de quelques lignes collectives de la société DOTA (de 550, 257, 91 et 161), dont quatre pourraient entrer pour remettre aux dirigeants syndicaux une pétition dans laquelle ils prétendent La démission de Fernández, l’appel à des «élections libres» et l’amélioration des avantages du travail social.

Quelques heures avant la visite des collectivistes rebelles, l’un des délégués de Bustinduy dit à Infobae Quoi “Tout ce que nous demandons, c’est que Fernandez ne soit pas présent” et qu’ils ne voulaient “aucun type d’incident”.

C’est ce qui s’est passé, bien que le pire soit redouté. Le chef de l’UTA n’était pas à ce moment-là dans son bureau et il était déjà convenu que les opposants devaient être reçus par d’autres dirigeants du conseil d’administration. Fernandez lui-même l’avait prévu Infobae avant midi: «Le syndicat recevra la pétition. C’est déjà convenu. Quand ils nous ont dit que le 14 janvier – pour aujourd’hui – ils arriveraient au bâtiment pour le présenter, j’ai donné l’ordre de les recevoir. Mais pour les travailleurs, pas pour les criminels ».

Lorsqu’il a évoqué les «criminels», le secrétaire général de l’UTA a évoqué le groupe de chauffeurs de la société DOTA qui, sous le regard de Bustinduy, en décembre dernier, ils se sont rendus de force au quatrième étage du 2969, rue Moreno et auraient été volés – selon le cas pénal publié exclusivement par ce moyen – jusqu’à un buste d’Evita, l’image de la Vierge de Luján, des appareils électroménagers, de la documentation, des ornements et des arbres de Noël.

Une bonne partie du «butin», qui a été chargé dans un bus de la société DOTA, formé par une cinquantaine de lignes de bus – alignées sur le stagiaire syndical dirigé par Bustinduy pour déloger Fernández – ont été récupérées lors des descentes ordonnées par le juge. Vanesa Peluffo, titulaire du tribunal n ° 63 de la ville de Buenos Aires, et demandé par le procureur Estela Andrades; et dont les objectifs étaient, entre autres, les en-têtes des lignes 99 à Liniers et celui des 80 à Villa Celina.

“Pensez-vous qu’il y aura de nouveaux incidents au siège de l’UTA?” je lui demande Infobae à Fernandez avant midi. «Que s’est-il passé en décembre Je ne l’ai jamais vu dans ma vie syndicale –a déclaré le chef de l’UTA. Le mouvement syndical devrait être plus uni que jamais. Et plus encore en ce moment. Cependant, Ces choses arrivent, avec d’autres syndicats derrière. »

“Vous voulez dire Hugo Moyano, camionneurs?”

“Je ne donne pas de noms.” Derrière les incidents passés dans notre immeuble il y avait d’autres syndicats derrière. Sinon, cela n’est pas compris et cela ne devrait pas continuer. Les guildes doivent être unies.

Le nom de famille Moyano est apparu dès le premier moment où les excès du 16 décembre se sont produits car Bustinduy est inscrit dans le secteur interne du chauffeur de camion.

«Si j’étais lui (par Fernández), j’aurais abandonné. Comment pouvez-vous croire que vous avez raison quand des milliers de camarades de classe protestent?», A déclaré Moyano en dialogue avec Luis Novaresio sur Radio La Red, seulement 24 heures après les incidents et avec le chef de la guilde caché pendant 10 heures afin qu’ils ne le frappent pas.

Et le chauffeur de camion a ajouté: «La réalité doit être vue de tous les côtés. Les membres de l’UTA en ont eu assez de rapporter. Ils ont été agressés tous les jours, ils se sont coupés un doigt, ils ont été tués, ils n’ont pas de travail social. Les compagnons qui balayent notre guilde ont un meilleur salaire qu’eux. Clairement il y a une réclamation valide qui a abouti à ce qui s’est passé hier. “

La CGTPour sa part, il a publié une déclaration dénonçant les actes de violence. Moyano ne l’a pas fait.

Consulté par Infobae, un porte-parole autorisé de Moyano nie fermement avoir été à l’origine de la capture et des incidents au siège de l’UTA, mais reconnaît que la plupart des délégués des lignes de la société DOTA qui ont joué dans les scènes de vandalisme ils font partie du front syndical dirigé par Hugo Moyano et son fils Pablo.

Il s’agit du soi-disant Bocha Palacios Stream, en référence au secrétaire général historique de l’UTA, Juan Manuel Palacios – décédé en 2011 – et l’un des puissants alliés du chauffeur de camion de l’ancienne armée du Mouvement des travailleurs argentins (MTA) , fondée par Moyano en 1994, et qui avait également participé aux sessions plénières du front syndical.