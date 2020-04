Les collisions révèlent de nouvelles preuves de l’existence de quasiparticules «anyon»

Parfois, deux dimensions valent mieux

plus de trois.

Dans le monde en trois dimensions, nous vivons

dans, il existe deux classes de particules élémentaires: les bosons et les fermions. Mais en

deux dimensions, prédisent les physiciens théoriciens, il y a une autre option: anyons.

Maintenant, les scientifiques rapportent de nouvelles preuves que les anyons existent et qu’ils se comportent

contrairement à toute particule connue. À l’aide d’un minuscule «collisionneur», les chercheurs ont lancé des présomptions entre eux pour aider à confirmer leur identité, rapportent des physiciens

dans le 10 avril Science.

Toutes les particules élémentaires connues peuvent être

classés soit fermions ou bosons. Les électrons, par exemple, sont des fermions. Bosons

comprennent des photons, qui sont des particules de lumière, et le célèbre boson de Higgs, qui

explique comment les particules prennent de la masse (SN:

7/4/12). Les deux classes se comportent différemment: les fermions sont solitaires et évitent

entre eux, tandis que les bosons peuvent s’agglutiner.

Puis, il y a environ 40 ans, «les théoriciens

prédit que dans un monde à deux dimensions, vous pourriez avoir de nouvelles particules avec différents

comportements appelés anyons », explique le physicien Gwendal Fève du Laboratoire de

Physique de l’École Normale Supérieure de Paris.

Anyons se situent quelque part entre les bosons

et les fermions, ne s’évitant pas entièrement les uns les autres ou ne se regroupant pas. Puisque nous ne

vivre en deux dimensions, Fève et ses collègues ont cherché des anyons dans une couche 2-D

de matériel. Là, n’importe qui pourrait apparaître comme des «quasi-particules», des perturbations au sein d’un matériau solide qui se comportent comme des particules (SN: 10/3/14). De telles quasiparticules peuvent se former lorsque des gangs d’électrons émulent

une autre variété de particules, un peu comme la façon dont un banc de poissons peut se déplacer dans un

mode coordonnée pour imiter une créature étrange et chatoyante, déroutant les prédateurs.

Les scientifiques ont déjà vu des preuves

pour tous les matins dans des matériaux 2-D dans un fort champ magnétique. Quasiparticules dans

ces matériaux ont une charge qui est une fraction de celle d’un électron, comme prévu

pour anyons. Mais les scientifiques n’avaient pas encore confirmé que les quasiparticules

être considéré comme n’importe quel jour: les chercheurs n’avaient pas vu le comportement de regroupement

entre celle des bosons et des fermions.

Dans la nouvelle expérience, tout le monde a voyagé dans

un avion 2D pris en sandwich à l’intérieur d’un matériau en couches. Les chercheurs ont créé deux

flux d’onsons, dirigés de manière à ce qu’ils entrent en collision au centre, puis

sortir par l’un des deux chemins.

Si les chercheurs étaient en collision antisociale

fermions, les particules auraient suivi leur chemin après la collision.

Les bosons, en revanche, auraient tendance à s’agglutiner à la même sortie. Dans l’expérience,

les chercheurs ont vu l’agglomération, mais la quantité d’agglutination, et comment elle a changé

les scientifiques ont fait varier la vitesse à laquelle les midi ont été envoyés dans le collisionneur, a été

compatible avec les prévisions théoriques pour tous les jours.

«C’est assez concluant. C’est un très

expérience soigneusement réalisée, et c’est une expérience très difficile “, dit

physicien théoricien Bernd Rosenow de l’Université de Leipzig en Allemagne. Dans

2016, lui et ses collègues avaient proposé une telle expérience dans une étude en physique

Examiner les lettres.

Quand quelqu’un change de place ou boucle

les uns les autres, prédisent les physiciens, les états quantiques des quasiparticules sont altérés.

L’identification de ce processus, connu sous le nom de tressage, permettrait de mieux comprendre l’affaire

pour l’existence d’onsons, explique le physicien Chetan Nayak de Microsoft Quantum

et l’Université de Californie, Santa Barbara.

Le tressage de certains types d’ons peut être utile

technique pour construire de meilleurs ordinateurs quantiques (SN: 6/29/17).

Les versions actuelles de ces ordinateurs sont très sensibles aux erreurs de glissement

dans les calculs. Comme une tresse soignée qui maintient les cheveux indisciplinés en ligne, tressés

anyons pourrait stocker des informations d’une manière qui résiste à de telles erreurs.

Bien que la nouvelle étude n’ait pas démontré de tressage, elle rapproche les scientifiques de la compréhension de n’importe quoi. «C’est une belle expérience. Cela va définitivement au-delà de ce qui a été fait dans le passé », déclare Nayak.