Les combats sauvages qui scandalisent le football espagnol: des ultras de jusqu’à quatre équipes ont déclenché une bataille rangée lors des matchs précédents

Les incidents qui ils se sont produits lors des deux derniers matchs ils ont pris la proéminence de la vingt et unième date du tournoi espagnol. A Valence, équipe ultras “Che” et ceux de Barcelone se sont affrontés à proximité immédiate de la campagne de Mestalla.

Dans la ville, il y a également eu des émeutes fans d’Espanyol et de Bilbao, Ils se sont rencontrés au Power8 Stadium et ont fait match nul 1-1.

Les incidents entre Valencian et Culés ont commencé vers midi, heures avant le début de la réunion, fixée à quatre heures de l’après-midi (heure locale) dans l’enceinte de Mestalla.

Les personnes impliquées dans les émeutes ils ont été frappés avec des coups de poing et des bâtons, en plus, des cônes en plastique ont été jetés, Dans le même temps, des fusées éclairantes ont provoqué des zones de fumée sur l’avenue Sweden, où se trouve l’accès principal au stade.

Certains de ceux impliqués dans la lutte ils ont utilisé les chaises et les tables des bars ouverts de la zone pour les jeter contre ceux qu’ils affrontaient. Les policiers ont retenu et identifié plusieurs dizaines de personnes qui seraient liées aux groupes violents qui ont participé aux attaques.

Selon la presse espagnole, étaient environ 120 Boixos Nois (le secteur le plus radical des fans de Barcelone) qui s’est rendu dans la ville et dont plusieurs ont voulu entrer sans billet.

Une journée marquée par la violence et non seulement pour ce qui s’est passé à Valence, mais aussi pour les affrontements qui ont eu lieu à Cornellá, lors du match précédent entre l’Espanyol de Barcelone et l’Athletic Bilbao où les chaises et les tables des bars étaient utilisées comme armes.

Les membres de La Curva et HNT (noms avec lesquels les groupes d’ultras des deux côtés sont connus) ont été retrouvés près du stade. Finalement, les Mossos d’Esquadra sont arrivés sur les lieux et ont arrêté 30 fans impliqué dans les émeutes, en outre, un disciple de Bilbao a dû être transféré à l’hôpital.