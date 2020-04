Les communautés rurales ont un problème de traitement comportemental en santé

Un récent rapport révèle qu’un hôpital rural sur quatre risque de fermer. Cela signifie que la santé comportementale dans les communautés rurales devient rapidement moins accessible aux populations qui ont déjà des problèmes d’isolement, de toxicomanie et d’accès à des soins abordables. Le Behavioral Health Workforce Research Center a constaté que 60% des visites en santé mentale dans les zones rurales sont effectuées par un fournisseur de soins primaires qui peut avoir une expertise limitée en santé comportementale.

Des études ont montré que le manque de Medicaid combiné à l’incapacité des payeurs à couvrir les soins non rémunérés a un effet dévastateur sur la rentabilité des hôpitaux ruraux. Le problème est exacerbé dans les collectivités où les populations de patients vieillissent.

Sans l’engagement du gouvernement fédéral à l’expansion de Medicaid, les fermetures d’hôpitaux continueront, produisant un effet d’entraînement qui érode la pratique de la santé comportementale dans les communautés rurales et, selon l’AARP Public Policy Institute, fait augmenter le coût des soins pour Medicare socialement isolé bénéficiaires de 134 $ de plus par mois. Le coût supplémentaire du traitement de l’arthrite est de 117 $ par mois, 13 pour cent de moins que le coût supplémentaire du traitement des bénéficiaires dans les régions socialement isolées.

En outre, de nombreuses communautés rurales connaissent une baisse de population, car les jeunes professionnels à la recherche de compétences techniques se déplacent vers les villes et les zones plus peuplées pour commencer leur carrière. En conséquence, les écoles techniques ont fermé, réduisant le bassin de main-d’œuvre pour les techniciens médicaux et ayant un impact négatif sur le recrutement et la rétention du personnel dans les hôpitaux ruraux.

Les professionnels de la santé comportementale sont encore moins disponibles que les techniciens médicaux dans les communautés rurales. L’Institut national de la santé mentale rapporte que «Plus de 90% de tous les psychologues et psychiatres et 80% des maîtres du travail social travaillent exclusivement dans les régions métropolitaines. Plus de 65% des Américains vivant en milieu rural reçoivent leurs soins de santé mentale d’un fournisseur de soins de santé primaires, et l’intervenant en matière de crise de santé mentale pour la plupart des Américains vivant en milieu rural est un agent chargé de l’application des lois. » Le personnel limité entraîne une augmentation des temps d’attente, ce qui place les patients ayant besoin de soins continus dans des situations à haut risque entre les rendez-vous.

En plus des défis externes, les résidents ruraux doivent également surmonter la stigmatisation attachée à la santé comportementale. Dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, la décision de poursuivre la santé comportementale peut souvent être un obstacle plus important que le projet de loi qui lui est associé. Bien que de plus en plus recommandé et même applaudi dans les villes qui parsèment les côtes, le fait de rechercher des soins pour la santé mentale dans les communautés rurales est souvent assimilé à la faiblesse, l’instabilité et les étiquettes nuisibles, divisantes comme «fou» et «malade».

Ce manque de ressources en soins de santé comportementaux sera particulièrement gênant dans la mesure où les communautés rurales, ainsi que le reste de la nation, chercheront à se regrouper face aux conséquences physiques, économiques et émotionnelles de la crise des coronavirus.

COMMENT CHAMPIONNER LA SANTÉ COMPORTEMENTALE DANS LES ZONES RURALES

Bien que d’importants facteurs externes jouent sur le manque d’accès à la santé comportementale dans les communautés rurales, les fournisseurs de soins de santé peuvent réaliser des progrès grâce à des initiatives et des investissements dans la technologie pour faciliter la prestation de soins intégrés et collaboratifs et unir les professionnels de la santé dans une approche holistique des soins aux patients. .

Identifier des partenaires stratégiques dans la prestation de services de santé comportementale. En réponse au taux de suicide élevé des agriculteurs ruraux, les communautés agricoles du Midwest ont recherché des solutions technologiques qui leur permettent d’accéder facilement et à moindre coût aux soins de santé comportementale dont ils ont besoin. Un groupe a contacté GROW, une organisation à but non lucratif qui propose des vidéoconférences en ligne pour résoudre les problèmes de santé mentale.

Tout comme ces agriculteurs, les établissements de santé ruraux peuvent adopter une approche proactive de la santé comportementale en travaillant avec des partenaires techniques stratégiques qui soutiennent leur personnel dans la prestation des soins. «Dans un environnement avec un accès limité, la technologie peut agir pour tirer parti de la main-d’œuvre du professionnel», note Matthew Wick, qui dirige un cabinet de médecine familiale à Abilene, au Texas. «Comme dans l’armée où la technologie peut agir comme un« multiplicateur de force », les bons outils pour les prestataires de soins de santé ruraux peuvent multiplier la force de leurs compétences pour atteindre plus de patients de manière plus significative.»

Permettre aux résidents de participer activement à leurs soins. La santé mentale est une pratique quotidienne, de sorte que les plans de traitement sont plus efficaces lorsqu’ils encouragent les patients à investir dans leur santé mentale chaque jour par le biais d’activités qu’ils peuvent réaliser dans le confort de leur domicile. Wick utilise NeuroFlow, une plateforme de santé comportementale pour rester engagé avec et soigner proactivement ses patients entre les rendez-vous. «J’ai été honnêtement surpris lorsque plusieurs patients m’ont contacté que les invites quotidiennes de journalisation et de matériel pédagogique leur ont donné les informations dont ils avaient besoin pour progresser dans la guérison.»

Développer des relations significatives entre les patients et les prestataires. Les hôpitaux ruraux font partie intégrante de leurs communautés et, alors que les fermetures continuent de tourmenter les populations à risque, il appartiendra à chacun de sensibiliser, de plaider pour un financement essentiel et de contribuer à des solutions qui améliorent l’accès aux soins.

Élevé par les voix de ceux qui travaillent dans les hôpitaux ruraux et vivent dans des communautés socialement isolées, le programme de plaidoyer rural de l’American Hospital Association plaide pour que le Congrès réforme les lois sur le partage d’informations concernant l’histoire des patients et finance entièrement les programmes de traitement qui améliorent les résultats des patients et renforcent les communautés rurales.

Ces efforts sont dirigés par ceux qui peuvent raconter des histoires de première main que le Congrès ne peut ignorer. À mesure que les fournisseurs de soins de santé et les résidents se rassemblent pour défendre la santé comportementale dans les collectivités rurales, les barrières émotionnelles qui se dressent entre les patients et leur progrès personnel s’estomperont, créant une communauté plus forte, plus sûre et plus équitable pour tous.