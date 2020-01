Les compagnies pétrolières et les producteurs de charbon sont les plus responsables de la grande acidité des océans

Une étude évaluée par des pairs publiée dans la revue scientifique Environmental Research Letters révèle que les émissions causées par les plus grands producteurs mondiaux de combustibles fossiles sont responsables de plus de la moitié des augmentation du degré d’acidité de l’océan depuis l’ère préindustrielle.

Se concentrer sur le 88 plus grands producteurs de gaz, de pétrole, de charbon et de ciment, Cette étude a calculé le degré d’acidité de l’océan résultant du carbone libéré lors de l’extraction, de la production et de l’utilisation de combustibles fossiles.

Le document examine les émissions de ces producteurs sur deux périodes: de 1880 à 2015 et de 1965 à 2015. Des recherches récentes montrent que les industries pétrolières et gazières sont conscientes des risques climatiques de leurs produits depuis au moins le milieu des années 60.

Une fois ces risques largement connus, Les sociétés de combustibles fossiles ont financé une campagne de désinformation avec plusieurs millions de dollars convaincre le public que la science du climat était trop incertaine pour envisager et prendre des mesures en fonction de cela.

«Nous savons depuis plusieurs décennies que la combustion de combustibles fossiles est la principale cause de l’augmentation du degré d’acidité de l’océan, mais nous n’avons pas pu déterminer dans quelle mesure et comment chaque producteur a contribué au problème », a déclaré Rachel Licker, auteure principale de l’étude et climatologue principale à l’Union of Concerned Scientists (UCS). “Aujourd’hui, les scientifiques peuvent quantifier combien l’océan a gagné en acidité grâce à la production de chacune des sociétés productrices de combustibles fossiles.”

Licker et ses co-auteurs ont utilisé un ensemble de données développé par le Climate Accountability Institute et adapté leur méthodologie à celle d’une étude de 2017, qui reliait pour la première fois les impacts climatiques mondiaux – élévation de la température mondiale et élévation du niveau de la mer – aux émissions provenant des produits de certaines sociétés de production sur des périodes légèrement différentes.

Puisque l’acidité de l’océan et son impact ne sont pas uniformes dans le monde, L’équipe a utilisé un modèle 3D pour localiser ces différences et identifier cinq régions où le niveau d’acide dans l’océan et les changements chimiques océaniques associés affectent les communautés voisines et dont l’entretien dépend d’une vie maritime vigoureuse.

1- Les émissions suivies par les 88 plus grands producteurs de charbon entre 1880 et 2015 ont contribué à plus de la moitié (55%) de l’augmentation observée du niveau d’acidité de l’océan au cours de la même période.

2- Les émissions suivies par les 88 plus grands producteurs de charbon entre 1965 et 2015 ont contribué à plus de la moitié (51%) de l’augmentation du niveau d’acidité de l’océan observée au cours de la période 1880-2015.

3 – Plus d’un cinquième (23%) de cette augmentation de l’acidité après 1880 pourrait être lié aux émissions des 20 plus grandes sociétés, qu’elles soient détenues par des investisseurs ou majoritairement détenues par l’État, à partir de 1965, entre qui comprennent BP, Chevron, ExxonMobil et Royal Dutch Shell.

4- Parmi les régions qui font face à un risque disproportionné élevé de dommages en raison de ce niveau d’acidité océanique figurent le Triangle de corail, la mer de Béring, le golfe d’Alaska, le Pérou et ses courants, l’océan Arctique et les courants de Californie

5 – L’augmentation de l’acidité dans le courant californien nuit encore plus aux pêcheries qui fournissent plus de 43 000 emplois le long de la côte ouest des États-Unis, qui souffrent déjà de l’effet du réchauffement des océans.

6- De même, le niveau d’acidité nuit aux pêcheries du golfe d’Alaska, qui fournissent plus de 53 000 emplois dans cette région, qui ressent également les effets du réchauffement de l’océan.

7- Plus des trois quarts des récifs coralliens du monde sont situés dans le Triangle de Corail. Les nouveaux niveaux d’acide dans la mer nuisent encore aux pêcheries, qui fournissent environ 4,3 millions d’emplois dans cette région qui comprend l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et le Timor Leste.

8- Dans le cas du Pérou actuel, les nouveaux niveaux d’acidité affectent l’industrie de la pêche chilienne, qui fournit 90 000 emplois.

L’acidité des océans, un grave problème mondial

L’océan couvre plus de 70% de la planète et absorbe la majeure partie de la chaleur excédentaire causés par les émissions dans l’atmosphère, celles qui emprisonnent cette chaleur excessive et cela finit par élever la température de l’océan.

Il absorbe également beaucoup de dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère, ce qui provoque des changements dans la chimie marine. Et le résultat est qu’au cours des 66 derniers millions d’années, l’océan est devenu plus acide à un rythme sans précédent, affectant la vie marine et la santé et les moyens de subsistance des communautés côtières. Depuis 1880, l’acidité des eaux de surface de l’océan a augmenté de plus de 25%.

“Les nouveaux niveaux d’acidité des océans rendent plus difficile pour les organismes de développer leurs squelettes et leurs coquilles”, a déclaré Scott Doney, co-auteur de l’étude et professeur Kingston of Environmental Change à l’Université de Virginie. «Les organismes à risque d’acidité constituent le fondement de la chaîne alimentaire de l’écosystème maritime – y compris certains types de plancton, d’algues, de crustacés et de coraux, qui pourraient souffrir de difficultés de croissance et de survie en raison d’un océan plus acide et plus encore. chaud. “

Les récifs coralliens sont à un point critique. L’augmentation de la température des océans les fait blanchir à un rythme sans précédent qui ne leur permet pas de récupérer avant que le blanchiment ne se produise. Les tentatives de récupération sont menacées par l’acidité des eaux, Ce que les études suggèrent empêche les coraux de se reconstruire et de se reproduire.

La perte de vie maritime peut avoir des conséquences profondes pour les communautés qui dépendent du tourisme et de la pêche comme mode de vie. Dans certaines régions, la pêche est également une source principale de nutrition. Le U.N. Le programme pour l’environnement prévoit que d’ici 2030 pour s’adapter à cette nouvelle réalité, les pays en développement auront besoin de 140 à 300 milliards de dollars par an. D’ici 2050, ce chiffre s’élève à entre 280 et 500 milliards de dollars par an.

Cependant, Licker indique que Les scientifiques, les politiciens et les dirigeants communautaires sous-estiment probablement les risques et les coûts pour certaines régions, car la plus grande acidité de l’océan et son impact ne sont pas uniformément répartis, de sorte que l’effet climatique aggrave d’autres problèmes causés par l’humanité tels que la surpêche, l’érosion et la pollution.

De nombreuses communautés côtières, en particulier celles des peuples autochtones et des pays en développement, ont des ressources financières limitées pour s’adapter et font déjà face à d’autres défis, tels que la pauvreté chronique et la faim.

“Alors que l’impact négatif s’aggrave et devient plus cher, les communautés de première ligne et les industries touchées demandent maintenant aux producteurs de combustibles fossiles de prendre la responsabilité de leur contribution excessive à ce problème”, a déclaré Peter Frumhoff, co-auteur et directeur de la science et de la politique à l’UCS.

Et il a conclu: «Les entreprises auraient dû agir de manière responsable, informer le public des risques et prendre des mesures pour réduire les émissions. Au lieu de le faire, ils ont choisi de désinformer et de retarder. En mettant un certain nombre sur la contribution des entreprises de combustibles fossiles au problème de l’acidité, notre étude peut éclairer les décisions concernant leurs responsabilités en matière de dommages qui auraient pu et auraient dû être évités. »