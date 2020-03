Les comtés du Coronavirus au Texas ordonnent le couvre-feu pour contenir

Alerte au coronavirus: le comté de Walker et le comté d’Hidalgo, au Texas, ont ordonné, le lundi 23 mars, un couvre-feu obligatoire comme mesure pour endiguer l’avancée du coronavirus. Dans le comté de Walker à partir d’aujourd’hui, toute personne se déplaçant de minuit à 5 heures du matin sans autorisation pourrait passer jusqu’à 180 jours en prison et payer 1 000 $. Les seules restrictions pour violer le couvre-feu s’appliqueront aux personnes qui ont une urgence médicale ou qui constatent qu’elles vont ou rentrent du travail.

Couvre-feu dans les comtés du Texas. Le comté de Walker et le comté de Hidalgo, au Texas, ont ordonné un couvre-feu pour leurs résidents afin de contenir le coronavirus.

Selon une proclamation du juge Danny Pierce, la plus haute autorité du comté de Walker, le couvre-feu entrera en vigueur quotidiennement à 23 h 59 le lundi 23 mars 2020 et augmentera quotidiennement jusqu’à 5h00 du matin des jours suivants.

Pour sa part, le juge Richard Cortez, la plus haute autorité du comté de Hidalgo, a ordonné en début d’après-midi du lundi 23 mars, qu’à partir de 22 heures le lundi, le couvre-feu est ordonné de tous ses résidents et qui se lèvera à 5h00 du matin.

Les ordonnances des deux juges précisent qu’elles sont indéfinies jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus au Texas passe.

Le comté de Walker est une zone rurale boisée au nord de la région métropolitaine de Houston, sur la I-45 en direction de Dallas, et dans laquelle la ville la plus pertinente est Huntsville, domicile de la prison de Walls Unit, Department of Criminal Justice. de l’État du Texas (TDCJ, pour son sigle en anglais) où sont condamnés à mort et purgent leurs peines d’exécution.

Au moment d’écrire ces lignes, aucun autre comté du Texas n’avait imposé de couvre-feu à ses citoyens pour lutter contre le coronavirus.

Cependant, la décision du juge Pierce a créé un précédent juridique pour que d’autres comtés prennent la même décision sur la base des arguments juridiques qu’ils ont avancés dans le comté de Walker pour ordonner le couvre-feu. Le deuxième à le faire a été le comté d’Hidalgo quelques heures plus tard.

La mesure de couvre-feu sera appliquée par toutes les forces de police du comté telles que le Walker County Sheriff’s Office (WCSO) et le Huntsville Police Department, les deux plus grands de la région, en contre toute personne qui ne respecte pas la disposition et transite dans les heures interdites.

Si une personne est surprise en train de conduire ou de marcher dans les rues du comté, selon l’ordonnance du juge Pierce, elle encourt une peine de 180 jours de prison et une amende de 1 000 $.

Selon l’ordonnance, dont Monde hispanique Au Texas, a une copie, le juge Pierce a averti qu’il n’y aura aucune tolérance contre les personnes qui violent ses dispositions.