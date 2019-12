Les concessionnaires ont interrompu la vente de 0 km en attendant de nouvelles listes de prix

Les salles de vente, vides. Les vendeurs en groupe et discutant en l'absence de clients. Etpersonne n'entre et celui qui le fait c'est de demander quelque chose qui n'a pas de réponse: le prix.

Hier, la loi sur l'urgence économique a été publiée, dans laquelle les nouvelles valeurs qui seront appliquées à 0 km comme taxe intérieure ont été établies à partir du 1er janvier. Sans modification de ce qui avait déjà été approuvé par les Délégués, La norme établit qu'à compter du premier jour de 2020, les véhicules dont le prix de gros commence à 1300000 $ (qui sont transformés en voitures d'une valeur d'environ 1700000 $ pour le public) paieront une taxe de 20% qui deviendra un taux effectif de 25 %; et de 2 400 000 $ (environ 3 100 000 $ au public), l'un des 35% qui transforme le taux effectif de 54%.

«Nous avons décidé de livrer les unités vendues et d'arrêter les ventes. Aujourd'hui, nous n'avons que des visiteurs qui viennent demander combien les voitures partent, mais comme nous n'avons pas de prix, nous avons décidé de fermer 2019 », expliqué à Infobae d'une concession avec une forte présence dans la ville de Buenos Aires. "Nous n'allons pas vendre une unité aujourd'hui alors que nous ne savons pas à quel prix de remplacement l'usine va nous fixer"ont-ils ajouté.

Alberto Prince, Le président de la Chambre de commerce automobile (CCA), a déclaré que les concessionnaires «prennent la décision de vendre ou non en fonction des stocks. Les usines qui n'ont pas pu vendre les unités avec des subventions de l'État les vendent aux revendeurs au «vieux» prix parce que les prix changent en janvier. »

Prince préside l'entité qui regroupe les concessionnaires d'occasion, où il souligne que la situation est de "confusion". Les deux ou trois ans utilisés sont vendus parce qu'il a un prix, mais le reste non pas parce qu'ils ne savent pas s'ils vont récupérer. Maintenant, nous devons évaluer la mesure et la projeter, et chaque concessionnaire prendra la décision qu'elle crée le mieux dans un scénario de forte confusion et de baisse des ventes. "

Mais tout le monde n'est pas aussi pessimiste. Le chef de la Chambre des importateurs et distributeurs officiels de l'automobile, Hugo Belcecastro, Il a souligné que le nouveau régime fiscal «n'est pas aussi mauvais que beaucoup le pensent. En fait, cela affecte fortement les produits haut de gamme importés qui ne représentent que 3% marché ".

Le concessionnaire a déclaré que l'année se clôt au milieu d'un "climat très rare". "Si l'on regarde le nombre de brevets au 23 décembre, ils sont supérieurs au 23 novembre, ce qui n'arrive jamais." La raison pour laquelle le concessionnaire trouve que "beaucoup ont avancé leur décision d'achat pour la taxe et les marques ont "plafonné" les prix des unités, à tel point que dans certains cas, il y a des pertes allant jusqu'à 180 000 pesos pour ne pas payer la taxe intérieure ", détaillé.

Dans ce contexte, on s'attend à ce qu'en janvier les ventes augmentent pour deux raisons: la taxe sera ajustée tous les trimestres, ce qui accélérera la décision d'achat et pourrait augmenter le dollar informel. Dans le premier cas, il a été établi que la Federal Public Revenue Administration (AFIP) mettra à jour les montants tous les trois mois, de sorte qu'en avril la taxe intérieure changera. La loi précise que l'ajustement se fera en prenant la variation de l'Indice des prix internes de gros (IPIM) de l'Indec sur le trimestre précédent.

Les concessionnaires savent que le monde automobile a une forte composante monétaire, mais en prenant le prix officiel, et ils comprennent que chaque fois qu'il y avait une restriction sur le marché des changes, il y a un secteur de la société qui est dollarisé qui trouve une opportunité.

"Nous vendons une voiture pour laquelle vous avez besoin de 20 000 $, mais nous la facturons en pesos. S'ils prennent le prix informel, ils ont besoin de moins ", Ils étaient sincères hors du record dans une salle de vente reconnue de 0 km de la capitale fédérale.