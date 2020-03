Les concessionnaires vendent de la merde de faux oiseaux aux agriculteurs

Publié à l’origine en avril 1855

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Cela fait quinze ans que le guano a été utilisé pour la première fois en Europe. Depuis lors, sa consommation a augmenté jusqu’à près de 100 000 tonnes par an. Dans notre propre pays, les demandes étaient si nombreuses l’an dernier qu’elles n’ont pu être satisfaites. De la grande et insatiable demande de ce fumier, il a été soumis aux altérations les plus flagrantes en le mélangeant avec du loam de la même couleur que le guano lui-même. Les agriculteurs devraient donc l’acheter à des revendeurs respectables et bien connus. La meilleure qualité de cet engrais est le péruvien. »

—Américain scientifique, avril 1855

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!