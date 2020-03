Les conseils de l’OMS pour prévenir la contagion

Parce qu’il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir la maladie du coronavirus, il est important de suivre les conseils pour éviter la contagion.

Selon le CDC des États-Unis, il n’y a pas de meilleur moyen de prévenir le virus que de ne pas y être exposé; car elle se transmet de personne à personne, surtout lorsqu’elle se trouve dans un espace d’au moins un mètre et à travers les gouttelettes qui se produisent lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.

“Les gouttes peuvent tomber dans la bouche ou le nez des personnes proches, il est donc très facile pour elles d’être inhalées”, disent-ils.

Voici ce que vous devez faire pour empêcher la propagation de Covid-19

La chose la plus importante est de se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, surtout après avoir été dans un lieu public ou avoir éternué, toussé ou touché le nez.

Dans le cas où vous n’avez pas de savon et d’eau à portée de main, il est important d’utiliser un gel antibactérien à 60% d’alcool, il doit être appliqué uniformément jusqu’à ce qu’il sèche; il est important de ne pas toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains sales.

D’autre part, il faut éviter d’être en contact avec des personnes malades et si le coronavirus commence à se répandre dans la communauté, il est important de prendre des mesures à distance.

Si vous vous sentez malade, il est important de rester à la maison et de ne partir que si des soins médicaux sont nécessaires.

Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez la bouche et le nez avec un mouchoir ou toussez à l’intérieur du coude. Jetez immédiatement l’écharpe et lavez-vous les mains vigoureusement.

Si vous êtes malade, vous devez utiliser un cache-bouche afin de ne pas propager le virus dans des endroits surpeuplés ou avec des proches.

Nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces qui sont régulièrement touchées à la maison et sur les lieux de travail, telles que les tables, les poignées, les briquets, les poignées, les bureaux, les téléphones, les claviers, les toilettes, etc.

Avec des informations de l’OMS et du CDC