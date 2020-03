Les contagions se termineront à la mi-mai en Italie et une ouverture progressive sera nécessaire | Couverture

Les infections à coronavirus en Italie ne prendront fin que dans la deuxième ou la troisième semaine de mai, bien qu’elles varient selon les régions, selon les premiers résultats d’une étude menée par l’Institut d’économie et de finance d’Einaudi (Eief), un centre de recherche universitaire de Rome

L’institut a préparé les premières projections sur la date à laquelle l’Italie atteindra le quota zéro d’infections enregistrées et qui, selon les données disponibles, pourrait se situer entre le 5 et le 16 mai.

Mais certaines régions, comme la Vénétie et le Piémont, peuvent déjà atteindre le résultat dès la première quinzaine d’avril, car la lutte contre les infections est plus avancée que dans d’autres régions du pays, expliquent-ils.

L’étude est dirigée par Franco Peracchi, professeur à l’Université de Georgetown (États-Unis) et à l’Université de Tor Vergata (Rome) et sera revue et publiée chaque soir sur le site Web de l’Eief après la mise à jour des données Protection civile.

Pour le moment, le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a annoncé que l’intention du gouvernement est d’étendre “toutes” les mesures visant à contenir la propagation du coronavirus, les confinements et les restrictions de mouvement, “au moins” jusqu’au 12 avril prochain. , à la fin de Pâques, selon les recommandations du comité scientifique qui conseille le gouvernement.

Les restrictions devaient expirer le 3 avril, bien que le gouvernement doive approuver un décret de prolongation, sur lequel il travaille déjà.

Mais l’exécutif réfléchit déjà à la manière dont le plan permettra la restauration progressive des activités suspendues jusqu’à présent.

Selon Franco Locatelli, le président du Conseil supérieur de la santé, les tests sérologiques pour les guéris de connaître les anticorps peuvent être utilisés pour déterminer “la propagation du coronavirus et avoir des informations très importantes sur l’immunité de groupe, en utilisant ces informations pour développer des stratégies basées sur dans les données pour redémarrer le pays. “

Le président de la région, Luca Zaia, a parlé de fournir aux travailleurs un “permis de circulation” qui certifie qu’ils ne sont pas contagieux.

“L’expérience scientifique nous dit que cette approche est correcte. Vous pouvez utiliser des machines, produites par exemple par la société Roche, qui effectue environ 1 400 tests par jour. Nous l’avons achetée à l’hôpital Gemelli et elle arrivera la semaine prochaine”, a-t-il assuré. dans une interview au journal “Il Messaggero” Maurizio Sanguinetti, directeur du Laboratoire du Département des Sciences Infectieuses et Biologiques de la Fondation Polyclinique Gemelli à Rome.

Le virologue Fabrizio Pregliasco a proposé dans des déclarations aux médias “de donner un temps différent pour le retour à la vie sociale et la sortie du domicile à des groupes de personnes âgées ou plus fragiles, qui devraient se protéger d’une manière particulière”.

Pregliasco, de l’Université de Milan, souligne que la reprise et la réouverture des activités et de la vie sociale “ne se feront pas du jour au lendemain et comme si rien n’avait changé”.

“En fait, la reprise devrait avoir lieu avec une stratégie de sortie progressive et je pense que nous devrons encore maintenir certaines limites”, a-t-il ajouté.