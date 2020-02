Les conteneurs prévus pour le stockage des déchets nucléaires aux États-Unis pourraient se corroder

Conteneurs que les États-Unis

le gouvernement prévoit d’utiliser pour stocker des déchets nucléaires dangereux sous terre peut être

plus vulnérable aux dégâts d’eau qu’on ne le pensait.

Des millions de litres de produits hautement radioactifs

les déchets du programme d’armes nucléaires des États-Unis sont actuellement détenus temporairement

unités de stockage à travers le pays. Le plan de match du gouvernement pour

l’élimination de ce matériau consiste à mélanger les déchets radioactifs dans du verre ou de la céramique, sceller

le dans des conteneurs en acier inoxydable et l’enterrer profondément sous terre. Un tel nucléaire

un dépotoir peut être construit sous le mont Yucca au Nevada, mais local

l’opposition a bloqué le projet (SN: 1/16/02).

Maintenant, de nouvelles expériences de laboratoire révèlent

un autre snafu potentiel dans le régime. Lorsqu’un colis de déchets nucléaires est exposé

aux eaux souterraines, les interactions chimiques entre une cartouche en acier inoxydable et

son contenu en verre ou en céramique peut provoquer le

corrodent légèrement plus vite que prévu, les chercheurs rapportent en ligne le 27 janvier

dans Nature Materials. Cette corrosion risque d’exposer les déchets radioactifs

stocké dans le conteneur.

Xiaolei Guo, une matière

scientifique à l’Ohio State University à Columbus, et ses collègues ont découvert cette

problème en pressant des morceaux d’acier inoxydable contre le verre ou la céramique et

immersion des matériaux dans une solution d’eau salée, simulation des eaux souterraines

exposition. Lorsque l’eau s’est infiltrée dans la limite entre l’acier inoxydable et

en céramique ou en verre, l’acier a libéré du fer ferreux, du fer ferrique et d’autres

composants qui ont créé un environnement acide à la surface du métal. Cette

l’acidité a corrodé la céramique ou le verre voisin.

Une certaine exposition à l’eau est

considéré comme inévitable alors que les déchets nucléaires sont ensevelis, déclare William Ebert,

chercheur en matériaux au Laboratoire national d’Argonne à Lemont, Illinois, non

impliqués dans le travail. Une décharge souterraine de déchets nucléaires est, après tout, supposée

pour stocker les déchets en toute sécurité pendant des milliers d’années. Mais Ebert prévient que

immerger le métal, le verre et la céramique dans l’eau salée en laboratoire est très différent

à partir d’une très petite quantité d’eau souterraine s’infiltrant dans une cartouche en acier. Alors c’est

pas tout à fait clair combien le processus de corrosion nouvellement identifié

mettre en péril les déchets nucléaires enfouis.

Guo et ses collègues étudient des matériaux pour recouvrir l’intérieur d’une cartouche en acier qui pourraient servir de tampon entre le métal et les composants en céramique ou en verre, au cas où.