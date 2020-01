Les contrôleurs appellent à la diffusion des conversations enregistrées lors de la grève de décembre 2010 | Économie

Quatorze des 133 contrôleurs aériens accusés d’avoir abandonné la fonction publique lors de la grève de décembre 2010, qui a entraîné la fermeture de l’espace aérien pendant une vingtaine d’heures et touché 600 000 passagers, et dont l’audition a commencé ce mercredi, ont demandé que Les conversations enregistrées à cette époque par le directeur de l’aéroport Enaire sont diffusées.

Sur les 133 accusés, 119 sont parvenus à un accord avec le parquet et ont reconnu les faits, admettant des amendes de 30 000 euros et des peines de cinq mois de prison pour les contrôleurs qui font partie de l’Union des contrôleurs du trafic aérien (USCA), et de 15 000 euros pour les non-organisés.