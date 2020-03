Les coronavirus confirment les cas liés au rodéo de Houston

Alerte au coronavirus: Les autorités sanitaires de l’est du Texas ont confirmé trois nouveaux cas de personnes assistant à un dîner barbecue le vendredi 28 février au Houston Rodeo. L’un des nouveaux cas est celui d’un officier du département de police du village de Patton qui est hospitalisé dans un état critique. “Veuillez avoir l’officier … dans vos pensées et vos prières maintenant que vous avez besoin de lui”, a demandé Joe Gamaldi, président de l’Union of Police Officers à Houston, pour la santé de son partenaire.

Texas. Les autorités sanitaires de l’est du Texas ont confirmé trois cas de coronavirus chez des personnes qui ont assisté au rodéo de Houston.

Le département de la santé du comté de Brazoria, au sud de la région métropolitaine de Houston, a confirmé en début d’après-midi du samedi 14 mars 2020 que deux personnes de la ville d’élevage et d’agriculture d’Alvin ont été testées positives pour COVID-19 le vendredi précédent.

De plus, un agent du département de police du village de Patton (PVPD), également une ville de bétail et d’agriculture au nord-est de la région métropolitaine de Houston, a été testé positif pour COVID-19.

Selon les autorités sanitaires, la seule chose qui relie les trois personnes, qui ne se connaissent pas, est qu’elles étaient toutes au même dîner barbecue le vendredi 28 février au Houston Rodeo à l’intérieur des installations de NRG Arena avec des centaines d’autres invités.

Joe Gamaldi, président du Houston Police Union (HPOU), a déclaré à MundoHispánico qu’avec l’agent PVPD qu’un coronavirus avait été détecté, il était dans un état critique en raison de l’infection.

“Veuillez avoir l’officier et sa famille dans vos pensées et vos prières maintenant que vous avez besoin de lui alors qu’il continue de se battre”, a déclaré Gamaldi, qui n’a pas révélé le nom ni le grade de l’officier gravement malade.

Shannon Sharp, chef du PPVD, dans une brève déclaration, tous ses officiers sont “très effrayés” par la santé de l’officier qui est tombé malade et a expliqué que la communauté du village de Patton “prie pour que tout se passe le mieux possible”.

Avec ces trois cas, les personnes porteuses du coronavirus atteignent 25 dans la région métropolitaine de Houston et les villes des banlieues voisines.

Dans le comté de Fort Bend, ils ont 9 cas confirmés dans le sud-ouest de la ville. Dans le comté de Montgomery, ils ont 3 cas confirmés dans le nord de la ville, dont un policier. Dans le comté de Galveston, ils ont 1 cas confirmé dans la zone côtière.

Plus 2 autres cas du comté de Brazoria dans le sud de Houston. Enfin 6 dans le comté de Harris qui comprend la ville de Houston, dont 2 ont été détectés le vendredi 13 mars 2020 et concernaient un couple de personnes qui sont retournées dans la ville après avoir visité New York.

La somme fait 25 parce qu’à Fort Bend et Harris, ils ont deux patients dans chaque comté qui sont sous observation car ils ont montré tous les symptômes du coronavirus mais, jusqu’à présent, ils n’ont pas reçu le deuxième test qui confirmerait qu’ils sont porteurs de la maladie.