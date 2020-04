Les corps des personnes décédées de COVID-19 peuvent toujours être contagieux

Même après sa mort, COVID-19 pourrait être contagieux, selon un nouveau rapport.

Un médecin légiste travaillant à Bangkok, en Thaïlande, a très probablement attrapé le virus d’un patient décédé, selon le rapport, qui a été publié en ligne le 11 avril en tant que préimpression pour le Journal of Forensic and Legal Medicine.

Le médecin légiste est décédé plus tard du virus, marquant ainsi le premier cas enregistré d’une «infection à COVID-19 et de décès parmi le personnel médical d’une unité de médecine légale», ont écrit les chercheurs dans le rapport.

Au moment de la rédaction du rapport, le 19 mars, seulement 272 personnes en Thaïlande – y compris le médecin légiste et une infirmière auxiliaire – avaient été testées positives pour le nouveau coronavirus. La plupart de ces cas ont été importés, ce qui signifie qu’ils ne provenaient pas de la communauté, ont écrit les chercheurs. Il est donc peu probable que le médecin légiste ait attrapé le nouveau coronavirus en dehors du travail ou même d’un patient à l’hôpital, ont écrit les chercheurs.

“Il y a [a] faible chance que des professionnels de la médecine légale entrent en contact avec des patients infectés, mais ils peuvent avoir des contacts avec des échantillons biologiques et des cadavres », ont écrit les chercheurs dans le rapport.

Il n’est pas surprenant que le corps d’un patient COVID-19 récemment décédé puisse être contagieux, a déclaré le Dr Otto Yang, professeur au Département de médecine et au Département de microbiologie, d’immunologie et de génétique moléculaire de la David Geffen School of Medicine de l’UCLA. .

“Absolument, un cadavre serait contagieux au moins pendant des heures, voire des jours”, a déclaré Yang à Live Science dans un e-mail. “Le virus sera toujours présent dans les sécrétions respiratoires, et pourrait potentiellement se reproduire dans des cellules qui ne sont pas encore mortes dans les poumons.”

La longévité du COVID-19 dans le corps peut être problématique pour les gens de l’industrie funéraire. Par exemple, suite à des informations selon lesquelles des temples en Thaïlande refusaient de rendre des services funéraires aux victimes de COVID-19, le chef du Département thaïlandais des services médicaux a incorrectement annoncé le 25 mars que la maladie n’était pas contagieuse dans les corps après sa mort, selon Buzzfeed News.

Cependant, on ne sait pas exactement combien de temps le virus reste infectieux dans un cadavre.

À la lumière de cette découverte, les médecins légistes devraient prendre un certain nombre de précautions lors de l’examen des restes de patients COVID-19, ont déclaré les chercheurs. Par exemple, les professionnels de la médecine légale devraient porter un équipement de protection, y compris une combinaison de protection, des gants, des lunettes, une casquette et un masque, ont-ils écrit.

“La procédure de désinfection utilisée dans les salles d’opération pourrait également être appliquée dans les unités de pathologie / médecine légale”, ont-ils ajouté.

Habituellement, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les agents pathogènes qui tuent les gens ne survivent pas assez longtemps pour se propager aux autres après la mort de la personne. “Les restes humains ne représentent un risque substantiel pour la santé que dans quelques cas particuliers, tels que les décès dus au choléra ou aux fièvres hémorragiques”, comme Ebola, selon l’OMS.

Selon l’OMS, d’autres maladies contagieuses des restes humains incluent la tuberculose, les virus transmissibles par le sang (tels que les hépatites B et C et le VIH) et les infections gastro-intestinales (y compris E. coli, l’hépatite A, l’infection à Salmonella et la fièvre typhoïde).

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

