Les corps ne rentrent plus dans les morgues

Il y a tellement de décès par coronavirus dans le monde que, dans différents pays, ils ne savent plus quoi faire de leur corps. En Équateur, les gens doivent vivre avec les cadavres chez eux. Les salons funéraires à New York ne peuvent pas faire face.

Dans un quartier modeste de Guayaquil, dans l’ouest de l’Équateur, Karina Cruz subit un drame supplémentaire après la mort de son mari. Au milieu de la saturation des services due à l’émergence du nouveau coronavirus, personne ne peut récupérer le corps de Daniel Larrea, resté inerte dans son salon depuis lundi.

Daniel était un chauffeur Uber, il avait 42 ans et a passé sept jours avec une forte fièvre, mais les médecins ont dit à Karina de ne pas l’emmener à l’hôpital, “parce que tout s’était effondré”. Il a empiré et est décédé, et bien que la famille pense que c’était à cause de COVID-19, il n’a jamais été testé.

Son corps est recouvert de plastique noir, partageant l’espace avec huit personnes qui y vivent.

À Guayaquil, une ville de 2,6 millions d’habitants, les hôpitaux rejettent les patients et les corps restent des jours chez eux au milieu d’une crise complète de leur système de santé due à la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement a signalé plus de 3 163 infections jeudi à travers le pays. Officiellement, il y a 120 morts, mais beaucoup plus de personnes sont décédées sans avoir été testées, comme Daniel, père de quatre enfants de 20, 16, 13 et 11 ans.

La province de Guayas, dont la capitale est Guayaquil, compte 2 243 personnes infectées et est considérée comme l’épicentre des infections en Équateur.

Guayaquil “connaît ce que nous espérons voir dans tous les pays, une courbe à la hausse des cas accompagnée d’une mortalité associée, en l’occurrence les groupes les plus vulnérables”, a déclaré à l’Associated Press Gina Watson, représentante de l’Organisation panaméricaine. Santé en Equateur, bien qu’il ait assuré qu’il ne s’agit pas d’un comportement “anormal” du virus.

“L’humanité a appris à vivre avec les différentes pandémies qui ont existé”, a-t-il déclaré. “Nous avons appris à vivre avec la variole et la variole a été éradiquée, nous avons appris à vivre avec la polio et dans le cas des Amériques, elle a été éliminée … nous apprendrons également à vivre avec COVID.”

Les médias équatoriens ont montré cette semaine des scènes du drame de Guayaquil: des cadavres abandonnés dans les rues à peine recouverts de plastique ou de draps et de longues files de personnes devant des hôpitaux et des cimetières attendant de connaître la destination finale de leurs morts.

Et la plupart des salons funéraires, qui en plus de retirer les cadavres des maisons et des hôpitaux sont chargés des procédures légales et de l’inhumation ou de la crémation, ont suspendu leurs activités de peur que leurs employés attrapent le coronavirus.

Le Salon Funéraire Terán est l’un des rares qui continue à fonctionner. Merwin Terán, qui y travaille, a déclaré qu’il se trouvait dans un cimetière où on lui a dit qu’en jour normal, ils avaient fait une trentaine de morts, mais seulement 149 sont arrivés lundi et qu’il a vu 50 morts dans une morgue d’hôpital. “C’est une odeur désespérée”, a-t-il déclaré.