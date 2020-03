Les coups féroces d’un homme qui n’aurait pas mis en quarantaine un gardien qui l’avertissait de son comportement

Au milieu du climat d’alerte et de précautions à travers l’Argentine en raison de la pandémie de coronavirus, dans les dernières heures de samedi, une vidéo est devenue virale sur les réseaux dans lesquels un voisin d’un immeuble Vicente López a sauvagement battu un garde de sécurité. sécurité: Le conflit est survenu parce que le résident n’avait pas respecté la quarantaine, après son retour au pays il y a quelques jours des États-Unis., et l’argent comptait lui infliger une amende.

La victime de l’agression a déposé plainte au 1er commissariat de police d’Olivos et l’agresseur risque désormais deux délits, une pour la violation présumée liée aux mesures de sécurité face à la propagation d’une pandémie et l’autre pour les blessures causées à la sécurité en espèces.

En fait, Alberto Fernández lui-même a fait référence à la vidéo et a averti qu’il voulait personnellement enquêter sur l’identité de l’agresseur et sur ses activités au cours de la semaine dernière.

«Hier, il était 1 h 30 du matin, j’étais avec Wado. Je me suis contacté avec une personne qui avait téléchargé un tweet, parlant de cet homme, pour le dire d’une manière ou d’une autre, qui était en colère de lui avoir dit qu’il devait mettre en quarantaine. Et il a commencé à frapper la garde de l’immeuble où il habite parce qu’il a refusé “, a expliqué le président argentin lors d’une interview à Radio 10.

“Nous ne savions pas s’il s’agissait de fausses nouvelles ou si c’était vrai. J’ai donc écrit celui qui a téléchargé le tweet, je lui ai écrit par message direct à 1 heure du matin, lui demandant. Apparemment, une plainte a été déposée au poste de police de Vicente López. J’étais jusqu’à 2 heures du matin avec Wado à la recherche des données et j’espère les avoir dans un moment “, ajouté.

L’incident s’est produit samedi vers 21 h 20 dans un immeuble situé au 2700, rue Rosales, à Vicente López. Dans la vidéo, vous voyez comment le locataire d’un appartement, identifié par les initiales M.A.P., 40 ans, commence à gronder le gardien de sécurité, initiales G.R.G., 31.

“Tu me menaces, le c de ta mère? Tu me menaces, tu me menaces? Vous m’avez dit que vous alliez me condamner à une amende, vous me menacez! », Entend M.A.P. réprimander le gardien de sécurité.

L’argent, intimidé, a répondu: “Vous ne respectez pas le protocole d’assainissement. Sortez-les d’ici, je suis sorti de la garde ».

Compte tenu du refus du résident, sujet à des risques en raison d’un récent voyage à l’étranger, la caution de sécurité le pousse à le retirer de l’habitacle. Cela a provoqué la colère du voisin, qui a commencé à le battre, avec des ananas sur la nuque et sur le visage du gardien, qui essayait de se couvrir du mieux qu’il pouvait.

“Je vais te tuer, le père de ta mère … Voulez-vous continuer à me parler? Voulez-vous continuer à jouer avec moi? », A répété le voisin menaçant.

Ainsi, le président Alberto Fernández en a fait mention dimanche matin.

Quelques heures après le fait, le gardien de sécurité lui-même a porté plainte au 1er commissariat de police d’Olivos et deux cas possibles contre l’agresseur ont commencé. Le premier répond à la violation des articles 205 (le chiffre protège la santé en général) et 239 (crime de désobéissance) du code pénal liés à la propagation d’une pandémie. Cette affaire était entre les mains du Tribunal fédéral n ° 2 de San Isidro, chargé du Dr Federico Díaz.

La deuxième cause concerne les blessures causées au gardien de sécurité. Cela n’a pas encore pu être confirmé, mais l’argent aurait subi une fracture de la cloison nasale. Ce crime présumé pour «blessures» a été laissé au procureur Martín Gómez, du Vicente López Este UFI.

Jusqu’à présent, en Argentine, il y a 45 personnes infectées par le coronavirus. Pendant le samedi 14, ils se sont inscrits 11 nouveaux cas et pour l’instant nous devons regretter deux décès de personnes infectées: un homme de 63 ans qui a perdu la vie à l’hôpital Buenos Aires Argerich et un autre homme de 61 ans décédé dans la province du Chaco.

Tout au long de la semaine dernière, le gouvernement a encouragé les citoyens qui se sont rendus en Europe depuis la dernière semaine de février à ce jour, à rester isolés pendant 14 jours une fois de retour dans le pays.

Alberto Fernández a assuré à l’époque que les personnes qui ne respecteraient pas cette quarantaine établie seraient passibles d’une infraction pénale. Ce pourrait être le cas de l’homme qui est apparu dans la vidéo viralisée du passage à tabac samedi soir.