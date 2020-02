Les courants océaniques s’accélèrent, entraînés par des vents plus rapides

Partout dans le monde, les océans évoluent profondément.

Ils emmagasinent plus de chaleur à mesure que le monde se réchauffe. Les écosystèmes marins évoluent en réponse au changement climatique. Le niveau de la mer monte alors que les glaciers fondants du monde s’effondrent dans l’océan.

Et maintenant, les scientifiques ont identifié une autre transformation: l’eau elle-même s’est déplacée plus rapidement au cours des dernières décennies.

Une étude publiée hier dans Science Advances révèle que la circulation océanique mondiale s’accélère depuis les années 1990. L’étude a examiné des décennies d’observations à partir d’instruments qui surveillent l’énergie cinétique des mers – une mesure de la vitesse à laquelle l’eau se déplace.

Un examen plus approfondi, région par région, suggère qu’une grande partie de l’accélération se produit sous les tropiques. Et la circulation semble également s’accélérer dans d’autres pans des océans Atlantique, Indien et Pacifique.

Il y a encore certaines parties de l’océan qui ne s’accélèrent pas ou qui ralentissent réellement, note l’étude. Mais dans l’ensemble, en moyenne mondiale, les eaux se déplacent de plus en plus vite.

La raison en est l’accélération des vents.

Plusieurs études ont récemment suggéré que les vents au-dessus des océans s’accélèrent. Et comme les vents font partie des principales forces qui stimulent la circulation océanique, ils provoquent également un mouvement plus rapide des mers.

Il existe également d’autres conséquences suggérées par des études antérieures. Un article, publié au printemps dernier, a révélé que des vents plus rapides créent de plus grandes vagues océaniques dans certaines parties du monde (Climatewire, 26 avril).

On ne sait pas exactement ce qui motive les vitesses de vent plus rapides. Pour l’instant, les scientifiques pensent qu’il peut s’agir d’une combinaison du réchauffement climatique et des variations climatiques naturelles. Les changements de température dans l’atmosphère peuvent modifier la façon dont l’air circule dans le monde, provoquant des changements dans les vents mondiaux.

Mais les modèles suggèrent que le réchauffement climatique continu pourrait avoir un effet croissant à l’avenir. Plus de changements climatiques peuvent signifier un plus grand renforcement des vents océaniques et potentiellement une circulation océanique encore plus rapide.

Les implications des océans plus rapides ne sont pas encore claires, selon l’auteur principal de l’étude Shijian Hu, scientifique à l’Académie chinoise des sciences. Dans un e-mail à E&E News, il a noté qu’une circulation plus rapide pourrait changer la façon dont la chaleur et les nutriments sont transportés à travers le monde. Cela pourrait potentiellement modifier les régimes météorologiques mondiaux et affecter les écosystèmes marins.

“Il est prévu que l’accélération de la circulation océanique moyenne mondiale ait des implications plus larges, mais des études supplémentaires sont nécessaires”, a-t-il déclaré.

Cela dit, il existe une exception notable à l’accélération mondiale des océans.

Des études récentes ont montré qu’un important courant de l’océan Atlantique – qui transporte l’eau en va-et-vient de l’équateur vers l’Arctique, comme une sorte de gigantesque bande transporteuse – ralentit. Connu sous le nom de circulation de renversement méridionale de l’Atlantique, ou AMOC, l’énorme courant aide à répartir la chaleur dans l’océan et affecte fortement les conditions météorologiques dans l’hémisphère Nord.

La nouvelle étude ne portait pas spécifiquement sur l’AMOC. Mais il a identifié une diminution de l’énergie cinétique dans certaines parties de l’Atlantique Nord, selon Hu, ce qui correspond probablement au ralentissement de l’AMOC.

Les études ne sont pas d’accord sur la durée exacte du ralentissement de l’AMOC et sur les facteurs responsables. Certains chercheurs suggèrent que l’AMOC passe par des cycles naturels à long terme de ralentissement et d’accélération, et le récent ralentissement fait partie du cycle.

Mais de nombreux scientifiques pensent que le changement climatique joue un rôle important. Ils suggèrent que l’eau de fonte froide et fraîche de la calotte glaciaire du Groenland perturbe l’écoulement du courant et le ralentit. Des études de modélisation suggèrent que cet effet pourrait s’aggraver à l’avenir si la calotte glaciaire fond plus rapidement.

Un AMOC plus lent pourrait avoir des effets majeurs sur les conditions climatiques et météorologiques dans l’hémisphère Nord, en particulier dans des endroits comme l’est des États-Unis et l’Europe. Les modèles suggèrent généralement qu’un faible AMOC pourrait provoquer un effet de refroidissement substantiel en Europe occidentale, car de moins en moins de chaleur est transportée au nord de l’équateur.

La nouvelle recherche est un autre exemple des effets souvent concurrents du changement climatique. Dans ce cas, le réchauffement entraîne des vents plus forts, ce qui entraîne une circulation océanique plus rapide sur une grande partie du globe. Mais elle accélère également la fonte des glaces, ce qui peut simultanément affaiblir l’un des courants océaniques les plus importants du monde. Les deux peuvent être vrais à la fois, a noté Hu.

«Cette étude est assez [a] surprise certes mais cohérente avec les études passées », a-t-il déclaré.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.