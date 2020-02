Les courants tourbillonnants de l’océan migrent vers le pôle

D’énormes gyres tourbillonnants composent certains des courants océaniques les plus importants et les plus importants du monde. Présents dans le Pacifique Nord et Sud, l’Atlantique Nord et Sud et l’océan Indien, ces courants rotatifs massifs aident à transporter la chaleur et les nutriments dans le monde entier.

Maintenant, de nouvelles recherches suggèrent qu’ils semblent être en mouvement.

Une étude récente, menée par des scientifiques de l’Institut Alfred Wegener en Allemagne et de l’Université océanique de Chine, révèle que les principaux gyres océaniques rampent régulièrement vers les pôles. Depuis les années 1980, ils migrent d’environ un demi-mille chaque année.

Cela entraîne déjà des conséquences notables, suggèrent les chercheurs.

D’une part, les tourbillons océaniques ont tendance à modifier le niveau de la mer autour d’eux. Les scientifiques ont déjà observé une bande distincte de niveaux de la mer plus élevés que la moyenne dans les latitudes moyennes, y compris le long de la majeure partie de la côte est des États-Unis – un phénomène que certains experts ont attribué aux modèles de réchauffement régional et aux changements connexes dans la structure de l’océan. Mais la nouvelle étude suggère que le mouvement des gyres océaniques pourrait également jouer un rôle.

Les gyres aident également à contrôler le flux de chaleur et de nutriments à travers l’océan. En se déplaçant, ils peuvent altérer les écosystèmes océaniques, affecter certaines pêcheries et influencer les conditions météorologiques. L’étude suggère que le mouvement des gyres peut déjà être lié aux changements récemment observés dans le mouvement des ouragans et le comportement des principaux courants atmosphériques, comme les courants-jets.

Les causes exactes de la migration sont difficiles à cerner. Mais la nouvelle étude suggère que le changement climatique est au moins en partie responsable.

Les chercheurs ont examiné les données satellitaires sur les hauteurs et les températures de la surface de la mer des années 1980 à nos jours. Les gyres océaniques ont tendance à avoir des niveaux de mer et des températures de l’eau distincts par rapport à leur environnement, ils peuvent donc être identifiés géographiquement à l’aide de ce type de mesures.

Les données suggèrent que les tourbillons se déplacent régulièrement vers les pôles depuis quatre décennies. Mais toutes les tendances ne sont pas statistiquement significatives, en particulier pour les tourbillons de l’hémisphère Nord – en d’autres termes, les analyses statistiques suggèrent que la migration pourrait être le produit de variations climatiques naturelles.

Mais les simulations de modèles climatiques semblent suggérer le contraire. Les chercheurs ont mené deux séries de simulations, l’une impliquant un monde sans changement climatique et l’autre intégrant l’influence des émissions historiques de gaz à effet de serre.

Dans les simulations intégrant le changement climatique, les gyres océaniques se sont glissés vers les pôles, tout comme ils le font dans l’enregistrement satellite. Cela suggère que le changement climatique a au moins contribué au phénomène, suggèrent les chercheurs.

Bien que leur étude ne prouve pas les mécanismes exacts derrière cela, ils ont quelques théories.

Les tourbillons océaniques sont principalement entraînés par des vents forts soufflant sur la surface de la mer. Certains de ces modèles de vent se sont également déplacés vers les pôles ces dernières années, et les modèles suggèrent que le réchauffement climatique en est une partie. Lorsque l’atmosphère se réchauffe, elle peut affecter la circulation de l’air dans le monde.

Ce déplacement des vents et des courants océaniques peut également être lié à d’autres migrations récentes et inattendues.

La recherche a montré que l’activité des ouragans se déplace également des tropiques vers les pôles. Idem pour la couverture nuageuse. Les deux sont probablement dus, en partie, aux changements climatiques liés aux vents et à la circulation atmosphérique.

Les déplacements des pôles dans les courants atmosphériques et océaniques sont probablement emmêlés ensemble, suggèrent les chercheurs.

Le changement climatique peut être à l’origine de changements dans les modèles de vent à grande échelle qui entraînent la migration des tourbillons océaniques. En même temps, la migration de ces courants océaniques peut déplacer la position des fronts subtropicaux – les frontières entre les océans polaires plus froids et les eaux plus chaudes qui leur sont adjacentes.

Et en raison de la façon dont la chaleur est échangée entre les océans et l’atmosphère, ces changements peuvent entraîner de nouveaux changements dans la circulation atmosphérique.

Si le réchauffement climatique est en effet le coupable, alors ce type de changement de pôle devrait se poursuivre dans les décennies à venir, avec potentiellement «de larges impacts environnementaux et sociétaux», notent les auteurs.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.