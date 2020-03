Les coyotes mangent de tout, des fruits aux chats

Les coyotes peuvent très bien faire dans certaines villes. Los Angeles a toujours eu des coyotes, tandis que les prédateurs sont de nouveaux arrivants dans des endroits comme Chicago et New York. Mais dans quelle mesure les coyotes dépendent-ils de l’activité humaine pour se nourrir?

“Los Angeles est cette ville vraiment intéressante et unique. Les coyotes se trouvent littéralement à travers le gradient. Ils sont partout du centre-ville de Los Angeles au stade où jouent les Dodgers, jusque dans les montagnes de Santa Monica dans certaines des régions les plus rurales et les plus accidentées paysages.”

Biologiste Rachel Larson, qui a dirigé une étude récemment publiée sur les coyotes dans la région de L.A. Maintenant à l’Université de l’Iowa, a fait ce travail en tant qu’étudiant diplômé à la California State University à Northridge.

Elle et son équipe ont utilisé deux méthodes différentes pour déterminer ce que les coyotes mangeaient. Tout d’abord, ils ont travaillé avec des citoyens scientifiques pour collecter et analyser les preuves des animaux laissés.

“Scat vous dit ce qu’un coyote avait pour son dernier repas … mais le scat contient des informations très détaillées. Lorsque vous regardez les cheveux et les dents et les graines et les os, vous pouvez à peu près identifier presque exactement les espèces exactes que ces coyotes mangeaient. Mais ce n’est qu’un repas. “

Les chercheurs ont donc également mesuré les proportions de différents isotopes de carbone et d’azote dans les moustaches des coyotes.

“Les isotopes vous indiquent le régime alimentaire général sur une période beaucoup plus large. Pour les moustaches, nous pensons qu’il faut environ plusieurs semaines à quelques mois de régime alimentaire. Il vous indique en fait ce que le coyote digère et assimile dans ses propres tissus. “

Les coyotes ruraux collaient presque exclusivement aux ressources alimentaires naturelles. Dans les zones les plus urbanisées, ils comptaient sur les aliments que les humains leur permettaient d’obtenir. Cela inclut les chats des gens, qui se sont manifestés dans environ 20% de leurs excréments.

Et en banlieue, les coyotes mangeaient tout. Pendant l’hiver, ils chassaient des lapins, des gaufres et des écureuils. Mais pendant les mois d’été plus secs, ils dépendaient davantage des aliments humains, en particulier des fruits tombés des plantes d’arrière-cour comme les figues, les palmiers et les raisins. Les résultats sont dans la revue PLOS ONE. [Rachel N Larson, et al. Effects of urbanization on resource use and individual specialization in coyotes (Canis latrans) in southern California]

“L’une des choses que notre étude a découvert est l’importance des choses comme les fruits pour les animaux comme les coyotes. Ils ne sont pas strictement carnivores. Ils mangent essentiellement tout ce qui leur convient.”

En comprenant ces modèles, les responsables de la faune peuvent mieux aider les propriétaires à apprendre à coexister avec les coyotes et à garder leurs animaux en sécurité.

“Alors maintenant, nous avons plus d’informations sur le genre de choses qui attirent les coyotes dans certaines régions. Ils aiment avoir des chats autour et ils aiment avoir des ordures et des fruits autour. Donc, si nous pouvons contrôler leur accès à ces choses, vous n’aurez pas voir plus de coyotes utiliser cet espace. Il n’y a rien qui les attire là-bas. “

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)