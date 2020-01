Les crabiers revalident leur titre à Porto Rico

Les Cangrejeros de Santurce ont dépassé les 4 et 2 mai les Indiens Mayagüez pour être couronnés pour la deuxième saison consécutive dans la Ligue de baseball professionnel Roberto Clemente et représenter Porto Rico en tant qu’hôte de la prochaine série des Caraïbes.

Le roi Fuentes a brisé l’égalité avec un simple remorqueur en sixième manche, et les Crabmakers ont gagné 4-1 dans la série finale. Ils ont atteint 16 titres dans leur histoire, deux en dessous des Indiens et des Créoles de Caguas, qui sont à égalité en tête des vainqueurs du circuit avec 18 couronnes.

Jack López et Vimael Machin ont chacun contribué trois coups sûrs avec des courses remorquées, tandis que Ryan Casteel a secoué un circuit solo pour contribuer au reste de l’offensive de Santurce.

David Richardson (1-0) a retiré deux manches et deux tiers sans permettre aux carrières comme releveur de gagner. La défaite est revenue à Jonathan Sánchez (0-1), après avoir reconnu un point et deux coups sûrs en une manche.

La série des Caraïbes se tiendra du 1er au 7 février à San Juan. Le concours a déjà qualifié les Cowboys de Montería, en Colombie, et les Astronautes de Chiriquí, au Panama.

Les Tigres des Licey ont soutenu une solide ouverture d’Evan McLane avec une attaque furieuse de 23 coups sûrs, pour écraser les Eastern Bulls 17-2, au début de la série au meilleur des neuf qui définiront le champion de la Ligue dominicaine.

McLane (1-0) n’a accordé que quatre coups sûrs pendant cinq manches blanches pour marquer la victoire. L’inverse est le record de Carlos Hernández (0-1), malgré seulement deux points et six coups sûrs en cinq manches.

Logan Bawcon a reçu cinq points et six coups sûrs dans son relais d’une manche, tandis qu’Alexi Ogando a été battu avec six scores et huit coups sûrs en seulement un tiers de l’épisode.

Michael de la Cruz a poussé trois scores avec un triple, Socrates Brito est allé 5-3 avec un double et quatre points produits, Emilio Bonifacio a accumulé trois coups sûrs et a poussé quelques points, et Jorge Bonifacio a frappé 5-2 avec un double et deux poussés.

Les Caribes d’Anzoátegui se sont appuyés sur une solide ouverture de Wilfredo Ledezma pour battre les Cardinals de Lara 5-1, tirant ainsi un match du côté de la série finale au meilleur des sept qui définiront le champion de la Ligue vénézuélienne de baseball. Professionnel

Ledezma (1-0) n’a accordé qu’un point et quatre coups sûrs en une solide ouverture de six manches pour remporter la victoire. Le trébuchement est allé à Henry Centeno (0-1), qui a accepté trois scores et deux coups sûrs en trois chapitres.

César Valera a connecté 3-1 avec deux points produits, Gabriel Lino a frappé 3-2 avec un double, un remorqué et deux marqués, et Niuman Romero a ajouté un double pour pousser un de plus.