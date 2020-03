Les craintes liées aux coronavirus annulent la plus grande réunion de physique au monde

L’une des plus grandes conférences scientifiques au monde – la réunion de mars de l’American Physical Society (APS) – a été annulée un peu plus d’une journée avant son ouverture à Denver, dans le Colorado, par crainte de contribuer à la propagation du coronavirus. Bien que de nombreux physiciens se soient retrouvés bloqués par cette décision sans précédent, certains participants potentiels trouvent des moyens de partager virtuellement leurs exposés.

«Au début, ce n’était qu’un choc», explique Nicholas Drachman, un étudiant diplômé qui travaille sur le séquençage des protéines à la Brown University de Providence, dans le Rhode Island. “Il était clair que ce n’était pas une blague, mais cela semblait juste si tard que nous étions tous très surpris.” Cette réunion d’une semaine est la plus importante du calendrier de la physique et plus de 11 000 personnes étaient inscrites pour y assister.

Drachman et des centaines d’autres participants inscrits étaient déjà arrivés à Denver le 29 février, lorsqu’ils ont reçu un e-mail de l’APS. La réunion de mars 2020 était annulée “en raison de l’escalade rapide des problèmes de santé liés à la propagation de la maladie à coronavirus”, selon le communiqué. «Veuillez ne pas vous rendre à Denver pour assister à la réunion de mars.» La conférence devait commencer 36 heures plus tard, le 2 mars.

«Je comprends l’annulation: avoir 11 000 personnes au même endroit est un risque», explique Toma Susi, un autre physicien arrivé le 29 février. “Ce que je demande, c’est ce qui a changé au cours des dernières 24 heures?” Susi, qui manipule des atomes uniques avec la microscopie électronique à transmission à balayage à l’Université de Vienne, devait donner un discours invité sur les subventions en début de carrière décaissées par le Conseil européen de la recherche.

Parce que sa chambre d’hôtel n’était pas remboursable et que changer son vol aurait été prohibitif, Susi a décidé de rester à Denver pour le reste de la semaine. Il dit qu’il profitera de l’occasion pour réseauter avec ses collègues, malgré l’annulation. (Le 1er mars, certains bars locaux offraient une boisson gratuite aux physiciens bloqués.) Mais il estime que rester à Denver comporte également certains risques, à mesure que la crise des coronavirus évolue. Le virus, qui est à l’origine de la maladie COVID-19, a commencé à se propager rapidement dans plusieurs endroits en dehors de la Chine au cours de la semaine dernière, et les systèmes de santé nationaux se précipitent pour contenir les flambées épidémiques. «L’une des préoccupations est que les vols sont bloqués complètement», dit-il.

Unconference

Certains chercheurs ont trouvé des moyens créatifs de faire connaître leur recherche, malgré l’annulation. Leigh Martin, qui travaille sur la technologie de détection quantique à l’Université Harvard de Cambridge, Massachusetts, prévoit d’enregistrer une vidéo de la conférence qu’il devait prononcer à Denver. Il le téléchargera ensuite sur virtualmarchmeeting.com, un site Web qu’un autre physicien a rapidement mis en place à cet effet. L’APS elle-même dit qu’elle fournira une plate-forme pour partager des présentations et demande aux inscrits de soumettre des liens vers leurs discussions.

Et au moins une des divisions de la société, pour la recherche sur la matière molle, a prévu une série de séminaires diffusés sur le Web correspondant à son calendrier de discussion original, pour servir de conférence virtuelle.

«Il était clair que rien de formel n’était possible, comme recréer virtuellement toute la réunion», alors les conférenciers ont été invités à publier leurs propres liens vers une feuille de calcul en ligne, explique Karen Daniels, physicienne à la North Carolina State University à Raleigh, qui dirige l’effort. . “Tout cela a été possible parce qu’il y a une présence Twitter suffisamment importante parmi nos membres pour avoir commencé.” Plusieurs autres divisions d’APS envisagent des initiatives similaires, a déclaré Daniels à Nature.

Daniels a pu annuler ses propres projets de voyage à temps, mais un certain nombre de participants à Denver organisent des réunions informelles au sein de leurs disciplines, dit-elle, une pratique souvent appelée non-conférence.

Décision indépendante

La direction de l’APS a pris la décision d’annuler la conférence de manière indépendante et n’a pas communiqué directement avec les autorités américaines telles que le Center for Disease Control and Prevention (CDC), a déclaré la directrice générale de l’APS Kate Kirby lors d’une conférence de presse le 1er mars. «La décision a été prise en tenant compte de ce que nous pensions être le risque», a-t-elle déclaré.

Un facteur majeur, a déclaré Kirby, était la décision prise par le CDC la semaine dernière de mettre à niveau l’Italie et la Corée du Sud au plus haut niveau d’avertissement de voyage, qui comprend une recommandation pour éviter tous les voyages non essentiels. En conséquence, au moins 500 participants devaient arriver de pays qui sont maintenant un «point chaud de contagion», a déclaré Kirby – mais elle a ajouté qu’elle ne savait pas combien de participants de pays «à risque» avaient déjà pris l’avion pour Denver. (Des centaines de participants chinois ont déjà annulé leur voyage, a indiqué l’APS.) La société a annoncé qu’elle rembourserait les frais d’inscription à tous les participants payants.

Et l’APS n’est pas le seul: plusieurs autres conférences scientifiques ont été annulées en raison d’une perturbation du coronavirus. Il s’agit notamment d’une réunion cette semaine de la Société européenne d’oncologie médicale à Paris et du Symposium lunaire européen, prévu pour la mi-mai à Padoue, en Italie. La réunion lunaire sera désormais une conférence en ligne uniquement.

Plutôt que de traîner à Denver, Martin a annulé son hôtel et a changé son vol pour rentrer chez lui tout de suite, bien qu’il ait entendu dire que certains participants profitaient des montagnes Rocheuses à proximité. «Tout le monde fait du ski ou rentre chez lui.»

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 2 mars 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

