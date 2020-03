Les crevettes serpentines font plus de bruit dans les océans plus chauds

[Snapping shrimp sound]

Rice Krispies? La pluie frappe un toit en tôle? Faire frire du bacon? Que diriez-vous de créatures bruyantes appelées crevettes cassantes.

Les eaux côtières tempérées et tropicales chaudes du monde entier regorgent de ces petites créatures bruyantes. Ils claquent leurs griffes si vite qu’ils produisent une bulle. Lorsque la bulle éclate, elle fait un bruit de claquement fort.

«C’est ce genre de bruit de fond persistant, ces crevettes cassantes qui craquent.»

Aran Mooney, biologiste marin à la Woods Hole Oceanographic Institution.

Les crevettes produisent un son puissant pour assommer les proies. Alors, comment ce bruit de fond persistant serait-il affecté par le réchauffement des océans dans les années à venir? Pour le savoir, Mooney et sa collègue Ashlee Lillis ont analysé les enregistrements audio des bestioles dans leur environnement naturel.

Ils ont également effectué des expériences de laboratoire avec des crevettes cassantes prélevées sur à l’état sauvage, dans des eaux de températures variables. Et ils ont constaté que lorsque l’eau se réchauffe, les crevettes commencent à se casser plus et le paysage sonore de l’eau devient plus fort. Ils ont partagé leurs conclusions en février lors de l’Ocean Sciences Meeting 2020 à San Diego.

Les chercheurs ne savent pas exactement ce qui cause ce changement dans le comportement des crevettes, mais ils ont une idée. «Nous ne connaissons pas précisément le mécanisme de la raison pour laquelle ils claquent plus souvent. Ce que nous pensons, c’est que ces types ne sont essentiellement que des animaux ectothermiques. Donc, cela signifie qu’ils réagissent directement aux conditions environnementales qui les entourent… Donc, fondamentalement, lorsque vous augmentez la température de l’eau, cela augmente leur taux métabolique – ils deviennent plus métaboliquement actifs, donc ils sont capables ou tentent de se casser plus. »

Si ces crevettes rendent l’océan plus bruyant à mesure que le climat se réchauffe, les créatures marines et les humains pourraient faire face à de nouveaux problèmes. De nombreux animaux marins utilisent le son pour communiquer. Et la Marine et les pêcheurs comptent sur l’acoustique marine pour faire leur travail.

«Vous savez, nous n’avons jamais vraiment réfléchi à la façon dont le bruit de fond de l’océan ou son propre brouillard augmente en quelque sorte naturellement, dans ce que nous pensons être lié à la température ou au changement climatique … de sorte que lorsque vous augmentez ces niveaux, il devient plus difficile de« voir «à travers ce brouillard acoustique.”

—Annie Sneed

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)