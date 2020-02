Le joueur de tennis uruguayen Pablo Cuevas a battu l’Espagnol Albert Ramos et s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Argentine, tout comme les locaux Juan Ignacio Londero, Diego Schwartzman et Guido Pella.

Cuevas a gagné par 6-4, 4-6 et 6-4 et dans le prochain cas il jouera contre Schwartzman, qui à l’aube de vendredi a battu son compatriote Federico Delbonis 6-3, 4-6 et 6-2.