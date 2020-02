Les dangers jumeaux des jours torrides et des nuits étouffantes sont à la hausse

Il n’y a rien de tel que le soulagement frais de la tombée de la nuit après une journée d’été étouffante.

Alors que le monde se réchauffe, cet équilibre naturel peut changer. De nouvelles recherches suggèrent qu’une nouvelle tendance est à la hausse: une chaleur extrême pendant la journée suivie d’une chaleur extrême pendant la nuit.

Une étude publiée cette semaine dans Nature Communications révèle que ces extrêmes jour / nuit sont devenus à la fois plus chauds et plus fréquents depuis 1960. Dans l’hémisphère Nord, ils se sont intensifiés d’environ 2 ½ degrés Fahrenheit et se produisent environ cinq jours de plus. fréquemment par an.

Le réchauffement continu aggravera encore la situation, suggère la recherche. Dans un scénario impliquant environ 3 degrés Celsius pendant le reste du siècle (ou environ 5,5 F), ces extrêmes composés se produiraient environ quatre fois plus fréquemment qu’aujourd’hui – passant d’environ huit jours chaque été à un énorme 32.

C’est à peu près la quantité de réchauffement que le monde est en passe d’aujourd’hui, selon les experts, si les émissions de gaz à effet de serre ne commencent pas à baisser plus rapidement.

À l’avenir, «une journée chaude accompagnée d’une nuit chaude sans soulagement pour[s] pourrait être une «nouvelle norme» », a déclaré le co-auteur de l’étude Yang Chen de l’Académie chinoise des sciences dans un e-mail à E&E News. “Ces augmentations rapides sont largement ignorées dans les études précédentes.”

Les extrêmes de jour et de nuit sont plus qu’une simple question de confort, disent les auteurs. Ils constituent également une menace potentielle pour la santé humaine et les paysages naturels.

L’étude n’a pas examiné directement les impacts sur la santé humaine. Mais d’autres recherches ont suggéré qu’une exposition prolongée à des températures extrêmes peut aggraver les risques de coup de chaleur ou d’autres maladies liées à la chaleur, et peut affecter la croissance des plantes. Sans le sursis d’une soirée fraîche, les êtres vivants pourraient avoir moins d’occasions de se remettre des effets de la chaleur diurne, suggèrent les auteurs.

Bien qu’il n’y ait pas de définition unique de «chaleur extrême», les auteurs de la nouvelle étude – dirigée par Jun Wang de l’Académie chinoise des sciences – se sont concentrés sur les températures qui dépassent le 90e centile pour cet endroit n’importe quel jour de l’année.

Après avoir examiné les données climatiques historiques, ils ont fait leurs projections futures à l’aide d’ensembles de modèles climatiques.

Sans surprise, plus de réchauffement est associé à plus d’extrêmes. Dans le pire scénario improbable – impliquant environ 5 ° C de réchauffement jusqu’à la fin du siècle – les extrêmes de chaleur de jour et de nuit augmenteraient de plus de huit fois, par rapport à la multiplication par quatre suggérée par la trajectoire plus modérée.

Certaines régions semblent être plus durement touchées que d’autres. Depuis les années 1960, par exemple, les plus grands changements de fréquence se sont produits dans certaines parties du sud des États-Unis, du nord-ouest et du sud-est du Canada, de l’ouest et du sud de l’Europe, de la Mongolie et du sud-est de la Chine.

Les auteurs ont quelques théories sur pourquoi. Ils soupçonnent que des changements dans certains modèles de circulation atmosphérique peuvent augmenter la probabilité d’événements de chaleur composée, et certaines régions peuvent y être plus sujettes que d’autres.

Dans tous les cas, a noté Yang, “ces régions doivent prêter une attention particulière aux augmentations éventuellement plus importantes du nombre de composés chauds extrêmes à l’avenir”.

La nouvelle étude n’est pas la première à examiner les températures extrêmes de jour et de nuit, mais c’est l’une des analyses les plus complètes à ce jour, selon les auteurs.

Pourtant, il existe un nombre croissant de recherches sur les événements climatiques composés en général, et pas seulement sur les événements de chaleur diurnes et nocturnes. Ce sont de multiples extrêmes liés au climat qui se produisent simultanément, qu’ils soient liés à la chaleur, aux précipitations ou à d’autres facteurs.

Des recherches récentes suggèrent de plus en plus que le changement climatique est susceptible de provoquer une augmentation des extrêmes composés dans une grande partie du monde. Les scientifiques ont examiné la probabilité que des conditions extrêmement chaudes et sèches se produisent à la fois, des ondes de tempête et des inondations simultanées dans les zones côtières, des événements météorologiques extrêmes consécutifs, etc.

C’est un sujet de plus en plus important dans la recherche sur le climat, principalement en raison de ses implications pour la résilience et l’adaptation au climat. Avec plusieurs événements extrêmes se produisant en même temps, les sociétés humaines et les écosystèmes naturels peuvent subir plus de dommages à la fois, ou avoir moins de temps pour se remettre entre les événements.

Une plus grande concentration sur ces types d’extrémités connectées pourrait aider les communautés à se préparer à l’évolution future et à éclairer de meilleures stratégies d’adaptation.

“[C]Les connaissances actuelles sur les extrêmes chauds combinés jour / nuit restent trop rares pour éclairer le développement de stratégies d’adaptation et d’atténuation spécifiques au type », indique la nouvelle étude. “La négligence de cet effet de composition peut conduire à une grave sous-estimation des conséquences induites par la chaleur.”

