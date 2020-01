Les débuts officiels de Zion Williamson en NBA: 17 points consécutifs, une habileté peu connue et la demande particulière à son entraîneur

Le jour le plus attendu de la vie de Zion Williamson est enfin arrivé. 91 jours après le début de la saison régulière de la NBA, la star qui est devenue telle sans avoir joué une minute officielle avec son équipe, les New Orleans Pelicans, a fait sa première dans la ligue la plus célèbre du monde du basket-ball.

En prélude au début de la saison 2019/2020, Williamson a participé à la Las Vegas Summer League et a joué plusieurs matchs de pré-saison, jusqu’au pire: un affrontement à genoux avec un rival lui a causé une forte maladie dans son jambe gauche et, après les jours d’examen, la franchise a confirmé la pire nouvelle: le joueur de 19 ans devait subir une opération pour soigner la déchirure du ménisque latéral droit qu’il avait subi.

Le temps a passé et son retour a été plus long que prévu – au début de la reprise, il était prévu qu’il rejouerait fin décembre – car ilLes pélicans ont proposé un traitement spécial pour Sion: ils l’ont rééduqué sous la forme de comment il devrait marcher et courir.

Après les évaluations, l’équipe a défini que la première de Williamson aura lieu mercredi 22 janvier dans le match que la Nouvelle-Orléans devrait jouer contre les San Antonio Spurs. La ville s’est préparée à recevoir son nouveau héros, et celui choisi en position 1 du repêchage NBA 2019, n’a pas déçu. Bien que son équipe soit tombée sur la franchise texane 121-117, La nuit de Zion a été chargée de moments qui ont marqué sa première étape dans la NBA.

Alvin Gentry a décidé de mettre la jeune star starter. Dans ses premières minutes de jeu, au premier quart, il n’a pas marqué de points. Le public, qui a rempli la Smoothie King Arena, a dû attendre le deuxième set pour voir le premier score officiel de Williamson en NBA: quand il restait un peu plus de 10 minutes au deuxième quart, le géant de 130 livres a pris un rebond et défini sous le cerceau. C’est plus, si l’on compte sa performance dans les trois premiers sets du match, Zion a été sur le terrain pendant 12 minutes, n’a réalisé que cinq points et a perdu le ballon quatre fois.

Mais comme si Zion était le direct du film, le numéro 1 des Pélicans a sauvé le meilleur pour la fin du duel entre la Nouvelle-Orléans et les Spurs. Encore une fois sur le terrain pour la salle décisive, Williamson a aidé son équipe avec 17 points consécutifs, dont 12 grâce à quatre triples en quatre tentatives à partir de 7,25 mètres.

C’est ainsi que, en un peu plus de trois minutes – la séquence s’est étendue du moment où il reste 9,19 à 6,16 minutes -, le joueur né en Caroline du Nord a montré une capacité peu connue, car il n’est pas un spécialiste du tir longue distance. De plus, lors de sa brève période au basket-ball universitaire avec l’Université Duke – il n’a joué qu’une seule saison dans l’un des programmes les plus reconnus des États-Unis – il n’a réussi à marquer que trois triplets.

Après cette entrée furieuse en quatrième période, et en suivant les prescriptions médicales de l’équipe, l’entraîneur des Pélicans a pris Williamson et ne l’a pas remis dans les dernières minutes de la rencontre, ce qui a généré une discussion à la banque entre les protagonistes. Alors que Gentry a précisé qu’il ne pouvait pas le retourner sur le terrain, Zion a mentionné une phrase qui a marqué ses débuts en NBA: «Coach, je peux gagner le match pour l’équipe. Laisse-moi entrer », a déclaré l’attaquant.

Sion a conclu la nuit, son premier dans l’histoire de la ligue, avec 22 points en 18 minutes et laissé plusieurs records pour les livres: Il est devenu le premier joueur à marquer les quatre triples qu’il a tentés lors de son premier match en NBA et dans lesquels plus de points sont devenus avec moins de 20 minutes sur le terrain lors de son incursion dans la ligue américaine.

“Quand vous ne pouvez pas bouger ou faire des mouvements explosifs pendant un certain temps, tout ce que vous pouvez faire est de lancer. Je suppose que ce match en est le résultat. Quoi qu’il en soit, je ne pensais qu’à gagner.”Williamson a déclaré en contact avec la presse après avoir fait ses premiers pas en NBA. Maintenant, ce sera au tour de reprendre le rythme du jeu et de commencer à démontrer dans le parquet tout le bien qu’on attend de lui.