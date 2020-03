Les décès à New York s’élèvent à 1 218 et les infections à plus de 66 000

L’État de New York a enregistré un total de 353 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 1 218. En outre, il a annoncé plus de 7 000 nouveaux cas positifs, ce qui implique que le nombre total dépasse 66 000.

L’État est l’épicentre de l’épidémie aux États-Unis, avec plus de 40% des cas enregistrés dans le pays. Les chiffres ont été annoncés par le gouverneur Andrew Cuomo, qui a déclaré que 9 517 personnes avaient été hospitalisées, soit une augmentation de 12% par rapport à la veille. 2 352, quant à eux, sont connectés à des respirateurs artificiels, des outils clés pour garder en vie ceux qui ont des cas plus graves. Plus de 4 200 personnes ont été libérées.

Malgré les chiffres élevés, Cuomo a souligné comme données encourageantes que la courbe des cas positifs a ralenti ces derniers jours: «Nous avons doublé les cas tous les deux jours, puis tous les trois et quatre, puis tous les cinq. Nous doublons maintenant le nombre de cas tous les six jours, donc même si le nombre total augmente, le taux diminue. »

Cependant, les autorités de l’État doivent relever le défi d’augmenter leur capacité hospitalière pour faire face au nombre inhabituellement élevé de patients nécessitant des soins. Pour contribuer à cet objectif, un navire-hôpital de la Marine, l’USNS Comfort, est arrivé lundi à New York.

Le navire dispose de 1 000 lits et de 12 salles d’opération et sera utilisé pour soigner les patients qui n’ont pas le coronavirus, afin d’alléger le fardeau des hôpitaux qui prennent en charge les personnes atteintes de la maladie.

La ville de New York a rapporté lundi que le nombre de morts y est de 790. Elle compte également 36 221 du total des cas confirmés dans l’Etat, selon les statistiques fournies en temps réel par l’Université Johns Hopkins.