Les décès de coronavirus pourraient atteindre 200 000 aux États-Unis: le chef de l’institut des allergies

Par Doina Chiacu et Tom Polansek

WASHINGTON / CHICAGO (.) – Les décès aux États-Unis dus au coronavirus pourraient atteindre 200000, avec des millions de cas, a averti dimanche le principal expert en maladies infectieuses du gouvernement alors que New York, la Nouvelle-Orléans et d’autres grandes villes en demandaient plus. fournitures médicales.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis, a estimé dans une interview accordée à . que la pandémie pourrait causer entre 100 000 et 200 000 décès aux États-Unis.

Depuis 2010, la grippe a tué 12 000 à 61 000 Américains par an, selon le site Web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

La pandémie de grippe de 1918-1919 a tué 675 000 personnes aux États-Unis, selon les données du CDC.

Le nombre de morts du coronavirus aux États-Unis a dépassé 2 300 dimanche après que les décès de samedi aient plus que doublé par rapport à deux jours plus tôt.

Les États-Unis ont enregistré plus de 130 000 cas de COVID-19, la maladie causée par le virus, le record dans tous les pays. (Graphique en anglais: https://tmsnrt.rs/2w7hX9T)

Jason Brown, qui a été licencié de son emploi dans les médias numériques en raison de la pandémie, a déclaré que l’estimation de Fauci était terrifiante.

“J’ai l’impression que ça devient de plus en plus gros”, a déclaré Brown, un habitant de Los Angeles de 27 ans. La ville a été l’un des épicentres de l’épidémie. “Le vaccin n’existe pas. Il semble que beaucoup de gens ne le prennent pas au sérieux aux États-Unis, ce qui me fait penser que cela va devenir plus drastique.”

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, dont l’état est devenu l’une des zones de croissance la plus rapide pour le virus, en particulier dans le comté qui comprend Detroit, a appelé la propagation rapide “déchirante”.

“Nous avons des infirmières qui portent le même masque du début de leur quart de travail à la fin, des masques qui sont censés être utilisés avec un seul patient en un seul quart de travail. Nous avons besoin d’aide et nous aurons besoin de milliers de respirateurs”, a déclaré Whitmer à ..

Pendant ce temps, la ville de New York aura besoin de centaines de respirateurs supplémentaires en quelques jours et de plus de masques, robes et autres fournitures d’ici le 5 avril, a déclaré dimanche le maire Bill de Blasio à ..

La Nouvelle-Orléans sera à court de respirateurs médicaux vers le 4 avril et les responsables de l’État de Louisiane ne savent pas encore s’ils en recevront d’une réserve nationale, a déclaré le gouverneur John Bel Edwards sur le programme “Face the Nation” de CBS.

(Rapport de Sarah N. Lynch, Doina Chiacu et Chris Sanders à Washington, Karen Freifeld à New York, Tom Polansek à Chicago et Dan Trotta; écrit par Lisa Shumaker; traduit par Gabriel Burin)