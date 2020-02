Les décès de drogue aux États-Unis ont chuté en 2018, mais les surdoses de cocaïne et de méthamphétamine ont augmenté

Les histoires que Judith

Feinberg entend des personnes souffrant de troubles liés à la toxicomanie sont criblées de pertes:

des emplois, des opportunités, de la sécurité, de la dignité. «Les gens ont vraiment du mal à voir

qu’ils ont un avenir viable », dit Feinberg. «Ensuite, vous prenez un médicament… et vous

ne vous en souciez pas tant que vous n’aurez plus besoin du médicament. “

Pendant des années, ce médicament a été très

probablement un opioïde. Mais Feinberg, médecin à la West Virginia University School

de médecine à Morgantown qui étudie les maladies infectieuses et les drogues injectables

l’utilisation, a récemment vu des changements dans les substances addictives utilisées. Et son

survenant non seulement en Virginie-Occidentale – qui a le taux le plus élevé de décès par surdose de

la nation, à 51,5 décès pour 100 000 personnes – mais à travers le pays, les Centers for Disease des États-Unis

Contrôle et prévention signalés le 30 janvier.

Alimenté par une abondance

l’approvisionnement, les gens se tournent de plus en plus vers des stimulants comme la cocaïne et

méthamphétamine – à tel point que les taux de décès par surdose pour ces médicaments chacun

a dépassé celui des opioïdes sur ordonnance en 2018.

Il y a un peu d’espoir:

Après deux décennies de nombre croissant, environ 3000 personnes de moins dans l’ensemble sont décédées d’une surdose de drogue en 2018 qu’en 2017. Mais avec 67367 décès, 2018 se classe

comme la deuxième pire année pour les surdoses de médicaments dans l’histoire des États-Unis. Il est trop tôt pour

dire si le coup de pouce vers le bas est un blip ou le début d’une baisse significative.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Cela peut dépendre en partie

si l’augmentation de l’utilisation des stimulants au cours de la majeure partie de la dernière décennie se poursuit. Dans

2018, le taux de décès par surdose impliquant la cocaïne était de 4,5 pour 100 000, plus

de tripler ce qu’il était en 2012; pour la méthamphétamine et des médicaments similaires,

le taux est passé de 0,8 à 3,9 pour 100 000 au cours de cette période. Chacun dépasse maintenant

le taux de mortalité des opioïdes sur ordonnance, et le taux de cocaïne est juste timide de

l’héroïne.

Alors que les taux de surdosage

les décès liés aux opioïdes sur ordonnance et à l’héroïne ont chacun diminué de 2017 à 2018,

suggérant un certain succès dans les efforts nationaux pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes, les décès

du fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques (SN: 5/1/18) continuent à aller

en hausse, atteignant 9,9 pour 100000 en 2018.

Les opioïdes sont des dépresseurs qui

ralentit le corps et peut arrêter la respiration (SN: 29/03/18).

En revanche, des stimulants comme la méthamphétamine et la cocaïne accélèrent le corps,

augmentation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de la température corporelle. Les médicaments peuvent également

faire halluciner ou se sentir anxieux ou paranoïaque. Un surdosage peut entraîner

une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral mortel.

Bien que les effets extérieurs

sur le corps d’une personne sont différents, les stimulants et les dépresseurs produisent tous deux

sentiment d’euphorie chez l’utilisateur. Les médicaments entraînent également la libération de dopamine,

un produit chimique du cerveau qui encourage une personne à répéter des activités agréables. “Ses

cette libération de dopamine qui est la marque de la dépendance », dit Feinberg.

Quels médicaments atteignent le

avant-garde de la crise de toxicomanie en cours au pays peut changer en fonction de

disponibilité et coût. «Nous savons que la consommation de drogues se fait par cycles», explique Jane

Maxwell, épidémiologiste à l’Université du Texas à Austin qui suit

tendances de la consommation de drogues. Cette nature cyclique, dit-elle, dépend en partie de ce

facile à avoir.

La cocaïne, par exemple, est

faire un retour, après avoir été une drogue importante de l’abus dans les années 70 et 80. Colombie

est la principale source de cocaïne aux États-Unis. Depuis que le pays a signé

un traité de paix avec les guérilleros en 2016, la culture de la plante de coca et

la production de cocaïne a augmenté, dit Maxwell. Cela a augmenté l’offre et

aux États-Unis.

Il y a aussi une grande offre

de méthamphétamine aux États-Unis, mais ce qui est largement disponible aujourd’hui est

plus puissant – avec plus de risques d’abus – que par le passé. Le stimulant

utilisé pour être fabriqué à partir de pseudoéphédrine ou d’éphédrine, ingrédients dans le froid

mais les États-Unis ont limité leurs ventes de gré à gré

en 2006. Aujourd’hui, la méthamphétamine est en grande partie produite au Mexique dans ce que l’on appelle le «P2P»

méthode de production (Walter White s’est tourné vers cette méthode dans les saisons

série télévisée Breaking Bad). Cette

processus crée une forme chimique de méthamphétamine qui “a beaucoup plus d’une euphorie

effet », dit Maxwell.

En ce moment, la santé publique

trousse à outils contre la dépendance aux stimulants n’a aucune aide pharmaceutique, ce qui

entrave gravement la réponse. Pour contrer l’épidémie d’opioïdes, les médicaments sont

disponibles, y compris la buprénorphine pour traiter la dépendance aux opioïdes et à la naloxone

pour inverser une surdose. Mais aucun médicament n’a été approuvé pour gérer la dépendance aux stimulants.

Avec les médicaments qui conduisent à

les troubles liés à la consommation de substances évoluent avec le temps, «tout cela est un

cible », explique Feinberg. Concentrer les efforts sur un médicament particulier ne résout pas

les grands problèmes de société qui sous-tendent la consommation de substances, soutient-elle. “Le vrai

question dans mon esprit est, pourquoi tant de gens dans ce pays doivent trouver

l’oubli dans une expérience chimique? ”