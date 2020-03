Les décès de jeunes enfants diminuent à l’échelle mondiale, mais …

Les progrès dans l’amélioration de la mortalité varient considérablement au sein des pays

Les mesures prises en réponse aux objectifs fixés par les Nations Unies ont réduit le nombre d’enfants de moins de cinq ans de 93 pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 39 en 2018. Pays à revenu faible ou intermédiaire, qui ont généralement des taux de mortalité des moins de 5 ans plus élevés (U5MR) que leurs homologues plus riches, ont enregistré certaines des baisses les plus importantes. Un article récent dans Nature suggère cependant qu’il y a plus dans l’histoire. Les chercheurs qui ont étudié les taux U5MR locaux dans les districts, les comtés, les États et les provinces de 99 pays à revenu faible et intermédiaire de 2000 à 2017 ont constaté une grande variabilité dans de nombreux pays, en particulier ceux qui ont des taux particulièrement élevés ou faibles dans l’ensemble. Dans certains cas, cependant, les écarts infranationaux se sont considérablement réduits. Un aperçu important: dans certains pays, le rapport entre les décès d’enfants en bas âge (moins d’un an) et les décès d’enfants de moins de 5 ans a augmenté, ce qui suggère que la prévention des décès parmi les plus jeunes enfants peut être plus difficile à atteindre.

Crédit: Mapping Specialists (cartes) et Amanda Montañez (graphiques); Source: «Cartographie de 123 millions de décès néonatals, infantiles et infantiles entre 2000 et 2017», par Roy Burstein et al., Dans Nature, vol. 574; 17 octobre 2019

