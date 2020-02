Les déchets technologiques sont un danger pour nous tous

Le matériel en général, et les smartphones en particulier, ont envahi nos vies si rapidement que peu d’entre nous ont eu la possibilité de penser à ce qui leur arrivait lorsque nous ne les utilisions plus. La réponse est qu’ils deviennent un énorme problème d’environnement et de santé dans les sites d’enfouissement de Global South.

Nous n’entendons pas beaucoup parler de ce problème car il est hors de vue, hors de l’esprit.

Les déchets électroniques représentent actuellement 5% de tous les déchets mondiaux, et ils devraient augmenter de façon exponentielle, car nous sommes de plus en plus nombreux à posséder plusieurs smartphones, ordinateurs portables et banques d’alimentation, dont peu sont susceptibles d’être réparés ou recyclés à la fin de leur vie.

Au lieu de cela, ils se retrouvent dans des endroits comme Agbogbloshie à la périphérie de la capitale du Ghana, Accra. Il s’agit de la plus grande décharge de déchets électroniques au monde, où 10 000 travailleurs informels parcourent des tonnes de marchandises jetées dans le cadre d’un énorme processus de recyclage informel. Ils mettent leur santé en péril pour éliminer un moyen de subsistance à la recherche des métaux précieux qui se trouvent dans nos smartphones jetés.

Mais Agbogbloshie ne devrait pas légalement exister. La Convention de Bâle, un traité de 1989 visant à empêcher les pays développés de déverser sans autorisation des déchets électroniques dans les pays moins développés, devrait empêcher la formation de décharges toxiques comme celle-ci.

L’industrie des déchets électroniques, cependant, contourne la réglementation en l’exportant vers des pays pauvres comme le Ghana étiquetés comme des «biens d’occasion», sachant très bien qu’elle ne se dirige pas vers un magasin d’électronique d’occasion dans la capitale mais vers une décharge enfouie de toxines sur son site. faubourgs.

Un récent rapport a révélé qu’Agbogbloshie contenait certains des produits chimiques les plus dangereux sur terre. Cela ne nous surprend pas dans le monde de la technologie durable: les smartphones contiennent du mercure, du plomb et même de l’arsenic.

Selon les informations recueillies, un œuf d’un poulet élevé en plein air à Agbogbloshie contenait des dioxines chlorées (qui peuvent provoquer le cancer et endommager le système immunitaire) à un niveau environ 220 fois supérieur à une limite fixée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Plus inquiétant encore, ces toxines sont libres de contaminer le système plus large d’alimentation et d’eau. Cela devrait nous concerner tous, car certaines des principales exportations du Ghana sont le cacao et les noix.

La source du problème est l’Europe et l’Amérique du Nord: l’Union européenne et les États-Unis contribuent à eux seuls à près de la moitié du total des déchets électroniques générés chaque année, soit 50 millions de tonnes.

Et certains de ces gouvernements ont commencé à assumer la responsabilité des déchets de leurs consommateurs, l’agence de développement allemande GIZ étant actuellement engagée dans un projet de 5 millions d’euros (5,5 millions de dollars) qui comprend un système de recyclage durable à Agbogbloshie, ainsi qu’une clinique de santé et du football terrain pour les travailleurs.

Cependant, les gouvernements ne peuvent résoudre le problème seuls. La demande de matériel pour les consommateurs est presque illimitée, et les gouvernements n’ont pas de poches sans fond, en particulier lorsque leurs politiques vertes sont axées sur des questions plus importantes comme les émissions de carbone.

Seuls les fabricants peuvent résoudre ce problème en créant une économie matérielle circulaire. Bien que la gauche puisse souhaiter apaiser le lobby vert par une réglementation musclée, une solution plus viable économiquement et politiquement possible consiste à inciter les fabricants de matériel à rentabiliser ou à réparer au moins les coûts de réparation, de réutilisation et de recyclage du matériel.

Cela a l’avantage supplémentaire de ne pas opposer les gouvernements et les régulateurs aux lobbyistes des fabricants de matériel, dont le pouvoir était évident lorsque Apple s’est opposé avec succès au projet de loi californien sur le «droit de réparer» plus tôt cette année. Ce type de conflit est susceptible de devenir plus régulier si les fabricants n’intègrent pas la durabilité dans leur processus de conception, ce qui pourrait peut-être inciter les régulateurs à l’avenir à être plus exigeants.

Sur le papier, il devrait être financièrement intéressant pour les fabricants de smartphones de recycler leur matériel. La seule valeur matérielle des déchets électroniques dans le monde est de 62,5 milliards de dollars, soit plus que le PIB de la plupart des pays.

Il y a 100 fois plus d’or dans une tonne métrique de téléphones portables que dans la même quantité de minerai d’or; jusqu’à 7% de l’or dans le monde peut actuellement être contenu dans les déchets électroniques.

S’il est économiquement viable d’extraire du minerai d’or, il peut être tout aussi rentable d’extraire des iPhones, avec la technologie et les processus appropriés.

Cela garantirait également la pérennité des chaînes d’approvisionnement des fabricants, car la disponibilité à long terme des matières premières dont ils ont besoin, comme l’or, le platine, le cobalt, l’aluminium et l’étain, suscite des inquiétudes.

Avant même que les fabricants se lancent dans le processus coûteux de développement de ces systèmes de recyclage et d’extraction, il leur est possible de simplement demander aux consommateurs d’échanger leurs vieux téléphones. Ils pourraient alors agir en tant que courtiers pour la revente de ces articles sur les marchés émergents qui regorgent de consommateurs ambitieux désireux de posséder leur premier smartphone, même s’il s’agit d’un iPhone 6, pas d’un 11.

En plus de l’avantage financier, ils seront en mesure de tirer parti de l’opportunité de relations publiques et d’empêcher les fabricants de smartphones moins chers comme Huawei en Chine de s’implanter et de fidéliser la clientèle sur les marchés émergents.

Ce sont des politiques qui pourraient être aussi populaires dans la Silicon Valley qu’à Accra. Il est grand temps que nos gouvernements et nos industries commencent à faire pression pour eux.