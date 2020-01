Les démocrates clôturent l’allégation et entament le tour de la défense dans un procès politique contre Trump

Les démocrates ont conclu vendredi leur premier appel de trois jours à la recherche de la destitution du président Donald Trump lors d’un procès politique au Sénat, qui se poursuivra en début de week-end avec les arguments de la défense du président américain.

Au cours de leur dernière session de huit heures, les 100 sénateurs ont entendu l’accusation démocrate d’abus de leur pouvoir à Trump en pressant l’Ukraine d’ouvrir des enquêtes afin d’obtenir un avantage politique et d’essayer de bloquer les efforts du Congrès pour enquêter.

L’équipe d’avocats de Trump prend la parole ce samedi pour exercer sa défense à partir de 10h00. (15H00 GMT) et jusqu’à mardi, avec une pause dimanche.

Les démocrates ont conclu les preuves en avertissant les républicains que Trump continuerait de représenter un grave danger pour la nation s’il restait au pouvoir.

“C’est Trump d’abord, pas les États-Unis d’abord; pas les idéaux américains d’abord”, a déclaré à la caméra le membre du Congrès démocrate Adam Schiff, procureur en chef du procès politique.

“Je vous le demande, je vous en prie”, a-t-il ajouté, s’adressant aux républicains qui ont le pouvoir d’autoriser des témoins à témoigner la semaine prochaine, contre la volonté de Trump, “de donner aux Etats-Unis un procès équitable”, a déclaré Schiff. Le pays “le mérite”.

Les démocrates cherchent à briser l’unité solide du banc républicain du Sénat, qui, avec sa majorité de 53 à 47, absoudra probablement le président des deux chefs d’accusation d’abus de pouvoir et d’entrave au Congrès.

“Ils ne veulent pas écouter”, a déclaré vendredi le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer. Cependant, l’opposition mise également sur la sensibilisation de l’électorat avant les élections présidentielles de novembre.

“Le président a essayé de tricher, il a été attrapé puis a travaillé dur pour le couvrir”, a déclaré le député démocrate Hakeem Jeffries lors de son appel.

Après les allégations des parties, les deux parties disposeront d’un total de 16 heures pour répondre aux questions posées par écrit par les sénateurs.

Après cette phase, ils doivent décider à la majorité simple s’ils souhaitent poursuivre le processus en appelant de nouveaux témoins, comme le demande l’accusation depuis le début.

Sinon, ils doivent voter sur la culpabilité du président. Une majorité des deux tiers est nécessaire pour le rejeter, ce qui semble pour l’instant peu probable.

“Ce sera beaucoup plus concis, plus facile à comprendre et ne sera pas saturé des mêmes informations à maintes reprises”, a déclaré le sénateur républicain Mike Braun à Fox News au sujet de la défense de Trump.

Les démocrates s’attendaient à ce que certains républicains acceptent leurs arguments pour citer des fonctionnaires actuels et anciens de la Maison Blanche. Mais sans accessions suffisantes, les analystes prédisent que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pourrait mener le procès à un vote sur les accusations d’ici la fin de la semaine prochaine.

La députée Val Demings a déclaré que, sur ordre du président, six bureaux gouvernementaux avaient ignoré 71 demandes d’informations différentes, dont cinq citations, au cours de la phase d’enquête menée par la Chambre des représentants.

Le président a également empêché 12 fonctionnaires actuels et anciens de l’administration, la plupart d’entre eux cités, de témoigner pour l’enquête, a-t-il ajouté.

“L’obstruction du président Trump à l’enquête sur le procès politique a été catégorique, aveugle et sans précédent historique”, a déclaré Demings.

“Le pouvoir exécutif sans aucune restriction (du Congrès), sans supervision et sans contrôle ni équilibre, est un pouvoir absolu”, a-t-il déclaré lors de l’audience au Sénat.

– “Ils sont devenus fous” –

Selon l’acte d’accusation, Trump a tenté de faire pression sur son homologue ukrainien, Volodimir Zelenski, lors d’un appel le 25 juillet pour enquêter sur les affaires du fils de Joe Biden, qui pourrait être son rival démocrate lors des élections présidentielles de novembre.

Les démocrates disent que Trump a fait pression sur l’Ukraine en retenant environ 400 millions de dollars d’aide militaire à un pays confronté à un conflit avec des rebelles pro-russes sur son territoire.

Mais, sur Twitter, Trump a de nouveau rejeté l’ensemble du processus. “La gauche radicale, ils ne font rien, les démocrates sont devenus fous”, écrit-il. “Ils savent que c’est une arnaque, mais ils ne peuvent tout simplement pas la vendre! Le public s’oppose fermement au procès politique.”

Jordan Sekulow, l’un des membres de la défense de Trump, a disqualifié les arguments démocrates comme “plus de la même chose, une politique hyper-partisane sous la forme d’un jargon juridique”.

“Il ne fait aucun doute que le président ne sera pas démis de ses fonctions”, a ajouté Sekulow, a déclaré à Fox News.

Le sénateur républicain Jim Inhofe a rejeté tous les témoignages en tant que «rumeurs». “Ils veulent juste se débarrasser de ce type; ils détestent Trump.”

Vendredi, Trump a assisté à une manifestation contre l’avortement, devenant ainsi le premier président américain à participer à «La marche pour la vie», un rassemblement annuel pour répudier la décision de la Cour suprême d’autoriser l’interruption de grossesse en 1973.

Ainsi, Trump a poursuivi sa campagne pendant le procès contre lui, positionné face à l’électorat conservateur.