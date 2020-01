Les démocrates dévoilent une équipe qui présentera des arguments contre Trump lors du procès politique au Sénat

WASHINGTON, 15 janvier (.) – Les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont dévoilé mercredi une équipe de sept membres pour poursuivre le président Donald Trump lors de son procès politique au Sénat, qui sera dirigé par un ancien procureur Il est devenu l’ennemi du républicain.

Après des semaines de retard, la Chambre des représentants enverrait mercredi les deux accusations du procès politique – abus de pouvoir et obstruction au Congrès – approuvées le 18 décembre contre Trump, ouvrant la voie à un procès qui déterminera s’il faut partir la charge.

Le procès du Sénat sous contrôle républicain se terminera sûrement par un acquittement, mais attirera l’attention sur la demande de Trump pour que l’Ukraine enquête sur le démocrate Joe Biden à un moment où la campagne présidentielle se réchauffe.

Adam Schiff, président de la Commission du renseignement de la Chambre, âgée de 59 ans, dirigera l’équipe qui présentera aux sénateurs les arguments, qui demandent que Trump quitte la présidence pour avoir fait pression sur l’Ukraine pour enquêter sur Biden et son fils et pour avoir entravé la Enquête de la maison en refusant de fournir des témoignages et des documents.

Schiff a dirigé l’enquête sur le procès politique de la Chambre des représentants ouverte en septembre et est une cible fréquente des attaques du président.

La Maison Blanche a réagi avec mépris à l’annonce de l’équipe démocrate. “La nomination ne change rien”, a déclaré la porte-parole Stephanie Grisham dans un communiqué.

“Le président Trump n’a rien fait de mal. Il espère avoir le droit à une procédure régulière au Sénat que le président (Nancy) Pelosi et les démocrates de la Chambre lui ont refusé, et espère être complètement exonéré.”

La Maison Blanche et les républicains du Congrès se sont plaints que Trump a été traité injustement lors du procès politique. Le président a ordonné aux responsables actuels et passés de ne pas coopérer à l’enquête et a rejeté l’invitation des avocats qui le représentaient à participer aux audiences publiques.

Biden est l’un des 12 candidats en lice pour la nomination démocrate pour faire face à Trump lors des élections du 3 novembre, et le procès pourrait encore se poursuivre lorsque l’Iowa et le New Hampshire célèbrent leur processus de nomination début février.

Aucun des 53 républicains du Sénat n’a exprimé son soutien à l’expulsion de Trump de ses fonctions, une étape qui nécessiterait une majorité des deux tiers à la chambre haute de 100 membres.

(Rapport supplémentaire de David Morgan, Doina Chiacu et Richard Cowan. Édité en espagnol par Javier Leira)