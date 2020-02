Les démocrates modérés recherchent le soutien des conservateurs

DES MOINES, Iowa, États-Unis (AP) – Au sein de la vaste gamme de candidats démocrates à la Maison Blanche, il y a une concurrence réduite mais critique entre une poignée de candidats en compétition pour gagner le soutien de l’aile la plus traditionaliste de leur parti.

Les premières réponses arriveront ce lundi aux assemblées du parti de l’Iowa, lorsque les électeurs commenceront vraiment à peser qui des candidats défend le changement révolutionnaire, et qui sont les candidats les plus modérés, que beaucoup dans le parti considèrent comme ceux qui ont les meilleures chances de Battez le président Donald Trump en novembre.

Joe Biden, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar disent que de l’Iowa, ils peuvent rassembler une plus large coalition d’électeurs dans les États essentiels pour éviter la réélection de Trump. Les attendra à la primaire du Super Tuesday en mars sera Mike Bloomberg, un candidat avec une idéologie similaire qui a sauté les premières compétitions tout en dépensant des centaines de millions de dollars dans les plus grands états.

Leurs candidatures sont basées sur l’idée de la possibilité de choisir et sur la conviction que Bernie Sanders et Elizabeth Warren proposent des idées qui excitent les électeurs démocrates centraux avec des propositions audacieuses et coûteuses de changement structurel, mais qui n’atteindraient pas la majorité Élection contre le président républicain.

L’ancien gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, figure de proue de l’aile conservatrice du Parti démocrate, estime que Biden se rendra lundi dans les caucus comme le favori des modérés, bien qu’il reconnaisse qu’il se demande si l’ancien vice-président de 77 ans peut maintenir ses forces.

“L’Iowa sera vraiment décisif”, a déclaré McAuliffe. “Ce champ va commencer à changer.”

Les élections internes aideront à déterminer l’identité du Parti démocrate en 2020, tandis que le groupe politique définit sa confrontation contre Trump. Les trois principaux démocrates de l’Iowa qui sont considérés comme modérés s’opposent aux politiques les plus progressistes, comme offrir l’assurance-maladie à tout le monde, mais leurs profils sont très différents.

Biden est un politicien de carrière enraciné dans la classe ouvrière. Buttigieg, 38 ans, était maire de South Bend, Indiana, est un ancien officier du renseignement militaire et est ouvertement gay. Klobuchar, 59 ans, a été trois périodes de sénateur pour le Minnesota et était procureur du comté.

Les journalistes d’Associated Press Alexandra Jaffe, Bill Barrow, Brian Slodysko et Kathleen Hennessey ont contribué à cette note.