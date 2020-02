Les démocrates plongent dans l’Iowa deux jours après le début des primaires

La multitude de démocrates en herbe à l’investiture de son parti pour les élections présidentielles américaines de novembre a lancé ce samedi une campagne dans le petit état rural de l’Iowa, où deux jours après le premier vote aux primaires, le suspense ne baisse pas.

Trois des principaux candidats du parti, tous les sénateurs, ont pu quitter le Congrès après la suspension des audiences de Donald Trump jusqu’à lundi: le socialiste Bernie Sanders, favori dans les sondages de l’Iowa, la progressiste Elizabeth Warren et la modérée Amy Klobuchar

Le président américain sera probablement acquitté mercredi au Sénat des accusations d’abus de pouvoir et d’entrave au Congrès, une victoire importante pour le président, qui espère obtenir un deuxième mandat de quatre ans.

En empêchant trois des favoris de faire campagne, le procès de Trump a provoqué une situation sans précédent dans l’Iowa, un État crucial dans les primaires pour avoir été le premier à voter. Un bon résultat ici peut propulser un candidat vers de nouvelles victoires dans les États qui voteront tout de suite après. Un échec peut signifier la fin de la course à l’investiture.

Huit candidats ont fait campagne ce samedi dans l’Etat, où certains d’entre eux prévoyaient de tenir deux ou trois réunions dans la journée.

À 78 ans, Sanders bénéficie d’un grand soutien dans l’Iowa, où de nombreux jeunes le soutiennent. Son équipe a organisé des concerts de soutien ce week-end avec des groupes comme Vampire Weekend et Bon Iver.

“Nous devons vaincre et nous vaincrons le président le plus dangereux de l’histoire moderne de ce pays”, a-t-il déclaré samedi sur un campus d’Indianola, qualifiant Donald Trump de “raciste, sexiste, homophobe et xénophobe”.

– “Une femme à la Maison Blanche” –

Partageant avec Sanders l’aile gauche de l’électorat, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren est arrivée au gymnase d’un lycée de la ville de l’Iowa avec sa chanson de campagne, l’hymne des travailleuses: “9 à 5” de Dolly Parton.

Devant environ 900 personnes, il a appelé “le syndicat pour battre Donald Trump”. “Il est temps d’avoir une femme à la Maison Blanche”, a chanté la foule avant l’arrivée du candidat.

Une volontaire de campagne, Ayana Elizabeth Johnson, était arrivée un jour plus tôt de New York.

Malgré ses appels à l’union dans les rangs démocrates, la sénatrice n’a pas hésité à libérer, devant les journalistes, une flèche pointant vers le milliardaire Michael Bloomberg.

L’ancien maire de New York était en retard pour la campagne et n’est pas sur le bulletin de vote de l’Iowa, mais cela ne l’empêche pas de pouvoir participer pour la première fois à un débat démocrate.

“Nous vivons aujourd’hui aux Etats-Unis où un millionnaire peut décider d’ignorer les quatre premiers Etats” mais peut “acheter un siège dans le forum de discussion”, a-t-il déploré.

À travers l’Iowa, des milliers de bénévoles travaillent pour convaincre les passants et les voisins de voter pour leur candidat. Près de la moitié des électeurs démocrates de l’Iowa sont restés indécis cette semaine.

Lundi à 19h00 (01h00 GMT mardi), près de 600000 habitants affiliés au Parti démocrate pourront se rendre dans quelque 1700 chambres – écoles, vieux théâtres, églises – pour manifester publiquement leur soutien en se regroupant avec les autres personnes qui soutiennent leur candidat.

Il y a une chose qui les unit: tout le monde veut battre Donald Trump en novembre.

C’est l’argument numéro un de l’ancien vice-président Joe Biden.

“Nous avons besoin d’un président qui est prêt dès le premier jour”, a déclaré le politicien vétéran de 77 ans, qui dirige les élections à l’échelle nationale, mais est derrière Bernie Sanders dans cet état.

Dans l’Iowa, les habitants prennent très au sérieux leur rôle de premiers électeurs dans les écoles primaires et n’hésitent pas à interroger les candidats en petits groupes.

Comme Biden, Pete Buttigieg, 38 ans, a eu de nombreuses réunions avec les citoyens de l’Iowa. L’ancien maire de South Bend, Indiana, s’est présenté comme la jeune option contre Biden et a laissé entendre que Sanders divise trop l’électorat.

Pat Carr, un éducateur à la retraite de 69 ans, s’est rendu à Clinton, une petite ville du Mississippi, pour écouter Buttigieg, un ancien militaire et le premier candidat ouvertement gay à avoir une chance de gagner l’investiture démocrate.

Et il était convaincu par la volonté de Buttigieg de rechercher des compromis. “Pete semble plus capable de rejoindre que les autres”, a-t-il déclaré.

Buttigieg n’est pas le seul nouveau visage révélé par la campagne. La sénatrice Amy Klobuchar, 59 ans, jusqu’à récemment un visage inconnu, a progressivement augmenté ses intentions de vote. Attendez-vous à une surprise pour lundi.