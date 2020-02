Les démocrates qui aspirent à la Maison Blanche reviennent sur le ring après un débat acharné

Les démocrates qui aspirent à la Maison Blanche sont revenus sur le ring jeudi après un débat télévisé acharné au cours duquel le milliardaire Michael Bloomberg, nouveau venu en hausse dans les sondages, a reçu un accueil très hostile et une performance pour beaucoup décevante.

Avant les assemblées civiques du Nevada samedi et des conflits dans 15 autres États au cours des deux prochaines semaines, les candidats à la réélection du président Donald Trump en novembre sont allés chercher des voix après le forum de Las Vegas, le plus combatif des neuf faits jusqu’ici.

Toutes les fléchettes étaient contre Bloomberg, qui a lancé sa campagne il y a seulement 10 semaines et est déjà troisième dans les sondages du pays, après un investissement publicitaire de plus de 400 millions de dollars. Mais aussi contre Bernie Sanders, le sénateur de gauche qui mène de loin l’intention de voter parmi les démocrates.

“Le pire débat de l’histoire!”, A tweeté Trump, après s’être moqué des débuts de “Mini”, alors qu’il surnommait l’ancien maire de New York, et écartant les chances de succès de “Mad Bernie”.

Bloomberg, qui a choisi de se mesurer aux urnes uniquement lors du “Super mardi” du 3 mars, lorsqu’un tiers de la majorité des délégués qui définiront l’investiture dans la convention nationale en juillet est décidé, a prévenu que le “vrai gagnant” du le débat était Trump.

“Je crains que nous ne soyons sur le point de nommer quelqu’un qui ne peut pas gagner en novembre”, a-t-il déclaré lors d’un événement en Utah. “Et si nous choisissons un candidat qui fait appel à une petite base, comme le sénateur Sanders, ce sera une erreur fatale.”

Sanders, qui se définit comme “socialiste démocratique”, a remporté la primaire du New Hampshire, placé deuxième par une marge étroite dans l’Iowa, et appelle à 32% de soutien selon un sondage Washington Post-ABC News publié mercredi.

La campagne de Pete Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, Indiana, qui a remporté la victoire dans l’Iowa et était juste derrière Sanders dans le New Hampshire, a également averti jeudi d’une avancée progressiste du sénateur.

“Si la dynamique de la course ne change pas radicalement, les démocrates peuvent finir par quitter le Super Tuesday avec Bernie Sanders avec un avantage délégué presque insurmontable”, a-t-il déclaré dans une note dans laquelle il soulignait que Buttigieg “est l’alternative la plus forte” pour le battre. à Trump.

– L’implosion de Bloomberg –

Bloomberg, dont la fortune de près de 60 milliards de dollars était la neuvième au monde en 2019 selon Forbes, a été frappé par les cinq autres candidats qui ont participé au débat, sur les huit qui restent à Lizeh. Mais Elizabeth Warren, quatrième dans les sondages nationaux, l’a fait spécialement.

“Les démocrates courent un grand risque si nous ne remplaçons qu’un milliardaire arrogant par un autre”, a-t-il averti en le comparant à Trump, et en se souvenant qu’il qualifiait les femmes de “grosses” et de “lesbiennes au visage de cheval”.

Jeudi, Warren a redoublé de critiques. “J’en ai vraiment marre des milliardaires, quel que soit le parti, qui pense que les règles ne s’appliquent pas à eux”, a-t-il déclaré dans le nord de Las Vegas.

Bloomberg a également été interrogé par l’ancien vice-président Joe Biden, deuxième dans les sondages après avoir mené la course pendant des mois, pour avoir soutenu des “politiques racistes”, comme un programme de surveillance policière pour lequel il a été accusé de discrimination contre les Noirs et les Latinos.

Buttigieg a déclaré que Bloomberg essayait d ‘”acheter” le Parti démocrate, tandis que la sénatrice Amy Klobuchar, qui avait obtenu un excellent vote au New Hampshire après s’être démarquée lors du débat précédent, se demandait si après Trump, il était nécessaire d’avoir quelqu’un de plus riche en la maison Blanche.

De son côté, Bloomberg a dénoncé Sanders en particulier, mettant en garde contre les risques de changer le «capitalisme» en «communisme», quelque chose qui «n’a tout simplement pas fonctionné».

Mais l’attitude défensive du magnat, notamment face aux attaques de Warren, l’a désavantagé, selon les analystes. Warren, qui a besoin de booster sa campagne, s’est consolidée en tant que guerrière, tandis que Biden a continué de raviver la sienne malgré quelques tentatives timides, ont-ils déclaré.

Pour David Axelrod, stratège en chef des deux campagnes présidentielles d’Obama, “l’implosion” de Bloomberg est une bonne nouvelle pour Sanders, bien que la solide performance de Warren confirme qu’il est toujours en vie.

Le forum organisé par NBC et MSNBC a été le débat démocrate le plus regardé, attirant près de 20 millions de téléspectateurs, plus que les Golden Globes et les Grammy, selon les données du cabinet de conseil Nielsen.

En plus de l’incorporation de Bloomberg, il y a eu un échange juteux entre Buttigieg et Klobuchar pour “l’oubli momentané” du sénateur ne sachant pas comment prononcer le nom du président du Mexique lors d’une interview avec le réseau Telemundo vendredi dernier.