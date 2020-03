Les démocrates veulent inclure l’action climatique dans l’aide au coronavirus

Les démocrates des deux côtés de Capitol Hill font pression pour ajouter des dispositions sur le changement climatique au troisième paquet d’aide aux personnes et aux industries touchées par la nouvelle pandémie de coronavirus.

Mais il est difficile de savoir s’ils ont le pouvoir politique de faire durer ces idées – du moins pas encore.

Les propositions démocratiques touchent à deux domaines principaux.

Plusieurs sénateurs démocrates veulent que les compagnies aériennes réduisent leurs émissions de carbone en échange d’une aide fédérale qui pourrait atteindre 50 milliards de dollars ou plus.

Les démocrates de la Chambre, quant à eux, envisagent des crédits d’impôt pour les technologies propres. Ceux-ci incluent des incitations pour les véhicules électriques, le stockage des batteries, l’énergie éolienne en mer et l’énergie solaire qui ont été exclus du paquet de prolongateurs de taxes de décembre.

Leurs demandes ont un précédent. En 2009, lorsque l’administration Obama a renfloué l’industrie automobile à hauteur de 80 milliards de dollars, elle a conditionné l’aide à l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules.

Mais le succès cette fois n’est pas garanti.

D’une part, les démocrates manquent de poids auprès des républicains qui contrôlent le Sénat et la Maison Blanche. D’autre part, il existe un large consensus sur le fait que le Congrès doit agir rapidement pour soulager les Américains touchés. Les démocrates ne veulent pas être perçus comme ralentissant l’aide d’urgence face aux exigences climatiques.

Ces réalités politiques signifient que le Congrès aurait du mal à lutter contre le coronavirus et le changement climatique dans tout effort de secours à court terme. Mais un économiste politique a déclaré que les faucons climatiques devraient faire pression pour obtenir des concessions dans tout futur paquet économique à long terme.

“Ce que nous voyons en ce moment est la phase trois. Cette phase est toujours une mesure provisoire. Il ne s’agit pas d’un stimulus budgétaire à long terme pour remettre l’économie sur la bonne voie une fois que les travailleurs pourront reprendre leur emploi », a déclaré Mark Paul, chercheur principal chez Data for Progress.

«Je pense que nous devons veiller à ce que le climat soit au premier plan», a déclaré Paul. “Mais je pense que cela fait partie du plan de relance budgétaire à plus long terme.”

Dan Lashof, directeur du World Resources Institute, a été plus direct dans son évaluation.

“Je pense que dans ce troisième paquet immédiat, le climat ne sera pas la préoccupation centrale”, a-t-il déclaré. “Mais cela ne signifie pas qu’il faut l’ignorer.”

Soulagement des compagnies aériennes

L’industrie du transport aérien a demandé plus de 50 milliards de dollars d’aide fédérale – plus de trois fois le montant qu’elle a reçu après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

La Maison Blanche semble prête à répondre à cette demande.

“Nous allons soutenir les compagnies aériennes à 100%; ce n’est pas de leur faute », a déclaré le président Trump lors d’un point de presse à la Maison Blanche plus tôt cette semaine. “Nous allons soutenir les compagnies aériennes; nous allons les aider beaucoup. “

Mais plusieurs démocrates du Sénat ont exigé hier que toute aide aux compagnies aériennes et aux navires de croisière soit assortie de conditions, y compris des exigences pour réduire les émissions de carbone.

“Compte tenu des mauvais résultats environnementaux de certaines entreprises de ces secteurs, nous pensons que toute aide financière de ce type devrait être associée à des exigences selon lesquelles les entreprises doivent agir de manière plus responsable”, ont-ils écrit dans une lettre adressée aux dirigeants de la Chambre et du Sénat.

“Compte tenu de la grande empreinte de l’aviation commerciale, exiger des réductions des émissions de carbone représenterait une étape majeure dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de notre pays”, ont-ils ajouté.

Les signataires de la missive étaient les Sénateurs Sheldon Whitehouse du Rhode Island, Martin Heinrich du Nouveau-Mexique, Tina Smith du Minnesota, Richard Blumenthal du Connecticut, Ed Markey du Massachusetts, Cory Booker du New Jersey, Debbie Stabenow du Michigan et Jeff Merkley de l’Oregon.

L’aviation représente actuellement environ 2,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais ce pourcentage devrait tripler au milieu du siècle à mesure que le tourisme et les voyages augmenteront.

La lettre ne précise pas comment les compagnies aériennes devraient réduire leurs émissions, que ce soit en investissant dans des carburants alternatifs, en économisant le carburant ou en compensant le carbone. Une porte-parole de Whitehouse a refusé de commenter davantage.

Mais les écologistes font maintenant écho à l’appel des sénateurs, et ils demandent expressément des améliorations de l’efficacité énergétique et des investissements dans les carburants alternatifs.

«Au cours des dernières années, plusieurs compagnies aériennes ont consacré une part importante de leurs bénéfices à des rachats d’actions plutôt qu’à des investissements dans un avenir de l’aviation respectueux du climat», a déclaré Annie Petsonk, avocate internationale au Environmental Defence Fund.

“Donc, s’ils veulent obtenir ce genre d’argent, il est important d’y attacher des conditions climatiques”, a-t-elle déclaré. «Ils n’ont pas seulement besoin d’améliorer leur efficacité énergétique, bien que ce soit également important. Nous avons également besoin de fortes incitations économiques pour qu’ils réduisent leurs émissions et stimulent l’innovation. »

Brad Schallert, directeur adjoint de la coopération internationale en matière de climat au World Wildlife Fund, a déclaré que les compagnies aériennes américaines étaient en retard par rapport à leurs homologues européennes en matière d’investissement dans des carburants alternatifs tels que les biocarburants. Les démocrates, a-t-il dit, sont en mesure de contribuer à changer cela.

“Ils pourraient conditionner une partie de l’aide reçue – les subventions et les prêts – sur la base d’un engagement à investir dans des carburants alternatifs”, a-t-il déclaré. “Ainsi, les compagnies aériennes pourraient obtenir plus d’argent si elles décidaient de soutenir les industries vertes de l’avenir.”

Schallert a reconnu que le Congrès est confronté à des pressions pour agir rapidement pour aider les travailleurs américains touchés par la pandémie, et que les exigences climatiques des démocrates pourraient ralentir les négociations. Mais il a souligné que les deux objectifs ne s’excluent pas mutuellement.

“L’élaboration des politiques peut atteindre plusieurs objectifs à la fois – l’environnement n’a pas besoin de se faire au prix de ne pas soutenir les travailleurs en même temps”, a-t-il déclaré. “Il y a des façons de faire les deux.”

Allégements fiscaux pour l’énergie propre

De l’autre côté de Capitol Hill, les démocrates de la Chambre envisagent un assortiment de crédits d’impôt pour l’énergie propre qui ont été exclus d’un paquet de prolongateurs de taxes de fin d’année suite à l’opposition de la Maison Blanche (E&E Daily, 19 décembre 2019).

Les coprésidents de la House Sustainable Energy and Environment Coalition ont confirmé leur intérêt pour les incitations dans une déclaration à E&E News.

«Nous espérons absolument que les crédits d’impôt pour l’énergie propre seront inclus dans un plan de relance plus important. L’inclusion de ces crédits nous aidera à faire face au ralentissement économique auquel nous sommes confrontés en raison de COVID-19 et à la crise climatique actuelle », ont déclaré les représentants Gerry Connolly de Virginie, Paul Tonko de New York et Doris Matsui de Californie.

“Nos membres ont réclamé ces crédits dans le cadre du financement de fin d’année et continueront de se battre pour eux dans ce cycle de relance économique”, ont-ils ajouté.

Les législateurs auraient discuté de l’idée avec des membres du Comité spécial de la Chambre sur la crise climatique, ainsi qu’avec le Comité des voies et moyens de la Chambre.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à E&E News, la présidente du comité restreint, Kathy Castor (D-Fla.), A établi un parallèle entre l’aide aux coronavirus et le plan de relance du président Obama en 2009, qui a fourni 27,2 milliards de dollars pour la recherche et les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

«Nous devons être intelligents et stratégiques avec des mesures d’urgence afin qu’elles procurent un avantage durable aux Américains. C’est exactement ce que font les investissements dans l’énergie propre, l’air pur et la résilience », a déclaré Castor. «Par exemple, l’American Recovery and Reinvestment Act a créé des emplois dans les énergies propres, les transports en commun et les intempéries qui ont porté leurs fruits pour les contribuables et les collectivités.»

Lashof, du World Resources Institute, a déclaré qu’il soutenait l’inclusion des allégements fiscaux sur l’énergie propre dans le troisième programme de relance contre les coronavirus, car la pandémie a touché les travailleurs du secteur.

“Il y a des gens qui sont employés dans le solaire, le vent et l’efficacité énergétique, et ces emplois sont également affectés”, a-t-il déclaré. “Donc, si nous voulons que les choses se concentrent sur une industrie spécifique, il est logique d’inclure des mesures pour aider l’industrie de l’énergie propre.”

Pourtant, Lashof a reconnu que les allégements fiscaux pourraient devoir attendre jusqu’à ce qu’un quatrième ou cinquième programme de relance contre les coronavirus se matérialise.

“De toute évidence, le climat n’est pas au cœur de ce qui se passe en ce moment”, a-t-il déclaré. “Mais chaque fois qu’il y a un quatrième ou un cinquième paquet – et nous réfléchissons à une stratégie à plus long terme pour amener l’économie dans la bonne direction vers la décarbonisation – il y a beaucoup d’autres choses qui devront être faites.”

Pendant ce temps, des groupes affiliés à l’industrie des combustibles fossiles se préparent à s’opposer à l’inclusion des allégements fiscaux renouvelables dans l’aide aux coronavirus.

«Certains démocrates au Congrès montrent leurs vraies couleurs aujourd’hui. Déterminés à ne jamais laisser une bonne crise se perdre, ils saisissent la pandémie de coronavirus comme une opportunité de glisser des politiques vertes ratées dans une législation conçue pour protéger l’économie américaine », a déclaré hier Tom Pyle, président de l’American Energy Alliance. .

“L’inclusion proposée de sept crédits d’impôt sur les énergies renouvelables expirés ne fera rien pour stimuler l’économie ou aider la santé générale de quiconque, et ne fera que remplir les poches des entreprises d’énergie renouvelable [and] le lobby éolien et solaire », a-t-il déclaré.

Le journaliste Geof Koss a contribué.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.