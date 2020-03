Les députés ont augmenté les peines pour violence familiale: ils purgeraient jusqu’à sept ans de prison

La La Chambre des députés a approuvé mardi une réforme du Code pénal fédéral qui alourdit les peines pour ceux qui commettent le crime de violence familiale, donc la peine maximale il passerait de trois à sept ans de prison, et a été envoyé au Sénat pour discussion et approbation éventuelle.

La plénière de la chambre basse voté massivement en faveur de la modification: 431 l’ont fait positivement, sans abstention et avec vote contre, d’approuver l’avis modifiant les articles 343 Bis et 343 Ter du Code pénal fédéral.

Donc, les sanctions passeraient d’un minimum de six mois et d’un maximum de quatre ans à un minimum de trois ans et un maximum de sept, presque le double de la peine la plus sévère prévue à ce jour.

L’avis indique que les sanctions actuelles “ils n’ont pas atteint leur objectif global d’empêcher la commission de tels actes” “On estime que la disposition légale de la peine, telle que son imposition et son exécution judiciaires, ne remplit pas sa fonction”, ont-ils expliqué.

En outre, il est indiqué que l’égalisation de la violence familiale sera également punie de trois à sept ans de prison. Dans sa fondation, la députée María Teresa López Pérez, de Morena, le parti du président Andrés Manuel López Obrador et majoritaire au Congrès, a mentionné que Sur les 46,5 millions de femmes âgées de 15 ans et plus dans le pays, 66,1% ont subi des violences de toute nature et de la part de tout agresseur, à un moment de leur vie.

Il a estimé qu’en raison de l’augmentation de l’incidence de ce crime et de la nocivité qu’il entraînait pour la vie des femmes, il était nécessaire de durcir les peines de prison prévues pour le crime de violence familiale, ainsi que le comportement équitable.

Le député indépendant Ana Lucia Rojas, en échange, le seul dans les locaux qui a voté contre l’augmentation des sanctionsil a dit Infobae Mexique Quoi “la solution n’est pas de menacer aux personnes punies, mais allez aux causes violence dans tous les domaines ».

En outre, il a souligné que «les prisons sont surpeuplées et ne contribuent pas à la réinsertion sociale“Et même” les détenus sont confinés à s’impliquer dans des groupes criminels auxquels ils sont soumis même lorsqu’ils quittent les prisons. “

Riojas Il a qualifié la proposition de «populisme punitif», qui “ne vise qu’à montrer une solution simple à un problème complexe avec la simple réforme de la réglementation pénale”.

Et ce n’est pas la première fois dans cette session que les députés approuvent les augmentations punitives. Il y a quelques semaines, ils ont approuvé l’avis réformer le Code pénal au niveau fédéral pour pouvoir augmenter les peines maximales à ceux qui commettent le crime de féminicide.

La session plénière de la chambre basse a approuvé, en général et en le particulier, avec 415 voix pour, une contre et sans abstention, et le projet de loi a été envoyé au Sénat de la République, où il doit être analysé, modifié et finalement ratifié pour que la sanction soit complète.

L’avis indique qu’ils augmentent les peines d’emprisonnement maximales de 60 à 65 ans pour ceux qui commettent le crime de féminicide et établissent que le minimum sera de 45 ans, au lieu des 40 actuellement marqués. En outre, les sanctions pour les délits d’abus sexuels sur des enfants de moins de 15 ans sont également renforcées, avec une peine maximale de 18 ans et un minimum de 10.

Outre l’approbation par les députés de sanctions plus sévères pour les féminicides, un groupe de députés fédéraux de toutes les forces politiques a rencontré le chef du bureau du procureur général (FGR), Alejandro Gertz Manero, pour convenir de la présentation de une proposition dans les prochains jours qui homologue le type criminel de féminicide dans tous les états.