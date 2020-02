Les dessins de Fede Yankelevich, un jeu d’enfants pour un monde austère | Culture et divertissement

L’illustrateur madrilène Fede Yankelevich expose à Ségovie une sélection d’une trentaine de dessins réalisés pour diverses publications nationales et internationales, qui ont confié à sa sobre ligne le portrait de réalités tout aussi grossières, du conflit dans la bande de Gaza à la crise des réfugiés.

L’exposition, intitulée “Le jeu est-il terminé? Des dessins pour la presse” est organisée par le département Campus Life de l’Université IE de Ségovie et rassemble à la Monnaie royale une sélection de plus de trente dessins originaux réalisés pour des publications telles que The New York Times ou les mots d’auteurs comme Rafael Sánchez Ferlosio.