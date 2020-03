Les détails de la quarantaine totale analysée par Alberto Fernández et pourraient être publiés dans les prochaines heures

Alberto Fernández a déjà appris que la clé de la lutte contre le coronavirus est d’éviter la circulation de masse dans les espaces publics. Sa phrase d’en-tête est: “Aplatir la courbe», Ce qui signifie en termes simples d’empêcher le nombre d’infections et de victimes de grimper en raison du contact direct entre les transporteurs et les victimes potentielles de ce que l’on appelle« l’ennemi invisible ». Dans ce sens, le président annoncera aujourd’hui une “quarantaine blindée” qui pourrait commencer demain dans tout le pays.

“Nous définissons la portée temporelle, et si elle sera officialisée par un DNU (décret de nécessité et d’urgence), mais nous serons drastiques pour essayer d’éviter les expériences douloureuses que nous avons vues en Espagne et en Italie“Révélé hier soir pour Infobae un fonctionnaire clé du gouvernement qui travaille aux côtés du président.

Le chef de l’Etat veut “aplatir la courbe”, mais il entend également maintenir la production de biens et services active pour éviter que l’économie ne souffre davantage. Pour cette raison, calendrier en main, il a conclu que la quarantaine blindée pouvait être décrétée du 20 au 30 mars, qui ne disposaient que de quatre jours ouvrables pour les ponts de vacances de la Journée nationale de la mémoire (24 mars) et de la Journée des anciens combattants et les Tombés dans la guerre des Malouines (2 avril), qui ne seraient avancés qu’une seule fois.

Alberto Fernández a une hypothèse de travail qu’il a commentée dans la ferme Olivos. Faites avancer les vacances du 2 avril au 30 mars et ordonnez une restriction pour tout le monde qui commencerait dans la première minute du 20 mars et se terminerait le 24 mars 31. Les commerces liés à l’achat de nourriture ou de fournitures nécessaires à la préservation de la santé publique et familiale seraient ouverts

La quarantaine blindée implique contrôle exhaustif des espaces publics pour limiter la circulation et éviter une éventuelle propagation du coronavirus. Alberto Fernández a conçu un système de contrôle qui implique toute la police provinciale – y compris la capitale fédérale – et le déploiement des forces de sécurité nationales (Gendarmería, Prefectura et la police fédérale).

Ce sera une gigantesque démonstration de sécurité territoriale qui affrontera un ennemi invisible et mortel.

Derrière cet objectif de santé publique, et pour qu’il n’y ait pas une seule objection politique et juridique, le président a déjà convoqué les chefs de l’opposition et il tiendra aujourd’hui une réunion à Olivos avec la majorité des gouverneurs. Cette rencontre est la clé de la stratégie d’Alberto Fernández: obtenir la coopération des forces provinciales.

La quarantaine établira que la vie quotidienne se déroulera dans des maisons privées, que l’accès à la nourriture sera garanti pour toute la famille, que le système de santé public et privé fonctionnera et qu’il sera autorisé à circuler si – et seulement si – il y a une raison fondée . Sinon, il sera interdit de quitter la résidence et de transiter dans les espaces publics.

“Nous pouvons tous acheter notre nourriture, ou aller à la pharmacie, et vous pouvez même promener le chien. Mais à l’exception de ces cas spécifiques, tous les Argentins qui ne sont pas affectés au système monté contre le coronavirus, doivent rester chez eux. Oui ou oui », a-t-il expliqué à Infobae un membre du cabinet qui a participé à toutes les délibérations sur la conception de la quarantaine blindée.

– Et comment vont-ils savoir si la personne qui est sortie n’est pas infectée? – a demandé ce journaliste.

-Il y aura un contrôle serré dans les rues et une campagne massive d’information et de dissuasion dans les médias. L’explication est simple: si vous sortez, vous pouvez l’attraper. Et le coronavirus peut vous tuer.

Après la réunion des gouverneurs dans le domaine d’Olivos, il n’est pas exclu qu’Alberto Fernández enregistre un nouveau réseau national pour expliquer la signification et la portée de la quarantaine blindée. L’intention du président est d’annoncer sa durée et son sens de la prévention de la santé publique, de ratifier que la nourriture ne manquera pas et que la violation de la quarantaine sera punie avec la plus grande rigueur juridique.

Cette nouvelle démarche institutionnelle pour “aplatir la courbe” de la pandémie trouve Alberto Fernández en retard. Il était une heure du matin (aujourd’hui) et il a continué à se lasser – sans pitié – votre WhatsApp personnel pour expliquer ce que vous voulez faire contre le coronavirus et pourquoi.