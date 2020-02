Les deux autopsies et le crime sans réponse de Sebastián Nicora, le jeune homme qui a senti “les lumières des patrouilleurs sur la nuque”

Sebastian Nicora Il avait été élevé sur le terrain avec son grand-père Ruben. Là Il a appris à monter à cheval, à conduire un tracteur. Je suis allé aux cavaliers quand j’étais enfant, comme beaucoup de ceux qui vivent à Veronica, chef du parti de Punta Indio, à quatre-vingt-dix kilomètres de la capitale fédérale.

Il n’a jamais rencontré son père. Sa mère, Fernanda, a dit qu’il était capable de tout pour ses frères. À Sébastien, 16 ans, Ils n’ont pas tenu trop de choses. Il aimait la musique mais son adolescence commença à être difficile: c’était expulsé de l’école et sa mère avait demandé l’aide du Conseil local pour les enfants et les adolescents pour Stagiaire pour ses problèmes de consommation.

Dans la bouche des voisins, ça ils l’ont accusé de vol et l’ont vu de mauvais yeux, C’était un jeune homme dangereux. La rumeur dans une ville est quelque peu suffocante et plus encore pour un adolescent d’une petite communauté. Quand il est sorti, il a dit à ses amis que J’ai senti “la patrouille s’allume à l’arrière du cou”. Sebastian n’était pas le seul jeune homme aux yeux de la police, mais son résultat a été brutalement inattendu: son corps est apparu jeté sur la plage El Pericón de Punta Indio entre les dernières heures du 14 et le premier du 15 février 2013, au milieu de la saison estivale.

Que s’était-il passé? La première autopsie a parlé d’un supposé coup à la tête, mais l’inverse s’est produit. Il ne serait connu qu’un an et demi plus tard par une deuxième étude de l’organisme quel était Sebastian a reçu une balle dans la tête, dans des circonstances que la police n’a jamais clarifiées. Il a été abattu de face et de gauche. Le tueur l’a exécuté de sang-froid, à une courte distance. Punta Indio est l’un des sites touristiques les plus convoités de la côte de Rio de la Plata, sa routine concerne les jeux en plein air, le kayak, la gastronomie et le plaisir pour les jeunes, les familles et les visiteurs qui apprécient généralement l’eau pendant le reste de l’été. Le corps de Sébastien gisait entre les traces des quadricycles dans le sable et des dizaines de vacanciers venus tôt pour profiter des premières lueurs de l’aube sur la rivière se sont approchés par curiosité sans que personne ne freine. Cela ressemblait à une zone libérée.

Ils ont maintenant sept ans crime qui a changé le rythme d’un quartier calme et bucolique, habitué à vivre portes ouvertes sur la rue, qui a cependant commencé à montrer les signes du sinistre avec une confusion croissante. L’année dernière, sans aller plus loin, les caméras ont modifié la routine du lieu avec l’actualité du fémicide de la jeune Noelia Maldonado -et le suicide ultérieur de son meurtrier, Ariel Baldomero Sives, qui était son partenaire- et, seulement le mois suivant, avec la disparition et l’apparition ultérieure d’une fille kidnappée par un couple voisin, juste sur la plage où Sebastian Nicora a été tué.

Peu de locaux de Verónica et de Punta Indio sont indifférents aux faits. Dans une visite de ses rues, Le visage de Nicora apparaît dans des pochoirs collés dans les murs de la rue sous le slogan “n’oubliez pas”, “pas un enfant de moins” ou “sans justice, il y a impunité”. Il y a quelqu’un qui va être jugé pour l’instant. 22 juin dans le Tribunal correctionnel nº 2 de l’Argent le début du jugement est prévu contre l’ancien médecin de police de Punta Indio, José Daraio, qui a effectué la première opération d’autopsie sur le corps. L’attente de la plainte est que le médecin, accusé de faux témoignage, avoue pourquoi il aurait falsifié le rapport et dire rapidement à quel genre d’ordres avez-vous obéi dire que Nicora est morte d’un coup à la tête alors qu’en fait, Il avait été abattu de près. C’est la pointe d’une balle complexe qui pourrait atteindre les hautes sphères de pouvoir.

Les causes liées au meurtre de Sebastián Nicora, à proprement parler, sont au nombre de trois.

“Le principal est celui qui enquête sur l’homicide et n’a aucun mouvement” dit Margarita Jarque, avocate de la famille Nicora et directeur du programme de litige stratégique de la Commission provinciale de la mémoire (CPM). << Le manque de témoins directs a rendu difficile l'identification du ou des auteurs. L’autre cause est la plainte de dissimulation contre les policiers qui ont agi à l’endroit où le corps a été trouvé, qui ont contaminé les preuves existantes. et effectué des manœuvres inappropriées sans ordre du procureur. Et le troisième est celui du procès qui s’ouvre contre le docteur Daraio pour faux témoignage », a poursuivi Jarque.

Les avocats du CPM parlent “Esprit du corps”un mécanisme de police qui a été révélé dans des cas emblématiques de déclenchement facile comme celui de Miguel Bru, un esprit d’entreprise dont le but était d’entraver la justice, d’assurer l’impunité, quelque chose que le procureur dans l’affaire, Ana Medina, n’aurait pas pu faire face selon les avocats du CPM.

En effet, la plainte vise à encadrer les dossiers de Sebastian Nicora comme un cas possible de déclencheur facile, qui selon vos calculs Il a été fixé dans ses preuves garantir un pacte d’impunité. “C’est typique dans un cas de violence institutionnelle comme celle de Sebastian la scène est altérée, les preuves fondamentales sont effacées puis l’action judiciaire devient de plus en plus lente. Nous devions encore nous asseoir sur le banc pour huit policiers que nous avons situé déguisé. Et bien sûr, nous devons clarifier qui a tué Sebastian », explique Jarque.

Dans les affaires judiciaires il a été constaté que les policiers avaient contaminé les lieux. Ils n’ont pas fait le périmètre, ils ont bougé le corps, ils ont permis à des étrangers d’entrer sur les lieux. Même avant l’arrivée du procureur, ils avaient déjà un coupable présumé et un éventuel téléphone portable: un ami de Sébastien, avec qui il était allé à Punta Indio pour passer la nuit. Ils ont dit à la mère qu’elle était morte d’un coup à la tête. «J’ai commencé mon combat seul, des heures et des heures au parquet, au commissariat. J’ai compris que la police me mentait, que j’étais impliqué“Il a dit à l’époque Fernanda Nicora, la mère de Sebastian, décédé en 2017 sans connaître la justice de son fils.

Le des irrégularités dans le dossier ont commencé à être détectées par elle le jour même de son décès. La lutte solitaire de Fernanda ressemble à celle de mères avec peu de ressources qui ont été tuées par leurs enfants – ce n’est pas par hasard que les victimes préférées de la détente facile sont les jeunes pauvres – et que, Sans leur recherche obstinée, les cas semblent voués à disparaître. Cependant, pour Fernanda la ville l’a accusée de “mauvaise mère”, lui signalant de ne pas prendre soin de son fils.

“J’ai frappé aux portes, J’ai mis une griffe, combattu pour l’innocence de l’ami, organisé des marches et commencé à étudier le droit. Mes ordres ont été ignorés. Il faut amener la Justice à vous croire et ensuite, la convaincre d’enquêter, car si la famille ne met pas la cause sur le dos, elle ne fait pas l’objet d’une enquête », a expliqué Fernanda. Le nom de son fils est aujourd’hui rappelé par les habitants de Punta Indio, ils font un festival en son nom, ils demandent aussi justice.

La mère de Sebastian critiquée l’enquête du procureur d’Ana Medina, qui selon elle, Il a délégué l’enquête à la police, a pris le temps de se rendre sur les lieux et a permis aux policiers de piétiner les preuves et de négliger la scène du crime. Fin 2013, la Commission provinciale du rapport s’est jointe à la plainte, également accompagnée de la Campagne contre la violence institutionnelle.

Même ainsi, le procureur imputé seulement au docteur Daraio pour effectuer «… l’opération d’autopsie sans sciemment en connaissance de cause les honoraires minimaux de qualité qui composent l’entité et connaissent la procédure d’un coroner, ni respecter les protocoles qui régissent l’activité, dont le produit a conclu et jea signalé à tort l’existence d’une fracture traumatique comme cause de décès (…) Secondaire à des ecchymoses avec un élément tranchant, qui est entré par la région frontale dans sa section médiane ». Infobae Il a sollicité le point de vue de Médine: il n’a offert aucune réponse aux messages et appels.

Le procureur a conclu que les actions de Dairao avaient entraîné le détournement de l’enquête. La deuxième autopsie, réalisée en octobre 2014, un an et demi après le crime, a été celle qui a repoussé l’affaire. «La cause du décès de Nicora Sebastián a été produite par traumatisme crânien avec destruction de la masse cérébrale, produit par un projectile d’arme à feu qui, en entrant par la région frontale gauche, a fait une trajectoire d’avant en arrière, légèrement de gauche à droite et légèrement de haut en bas », ont déclaré les médecins Nora Viviana Sotelo et María Andrea Pons, des conseils d’experts de la Cour suprême de justice de Buenos Aires.

Aujourd’hui, la communauté de Punta Indio semble divisée. Il y a ceux qui défendent le médecin, le protégeant dans sa carrière de médecin de ville et sa lignée de bon voisin. D’autres protestent contre le fait que les festivals et les marches se poursuivent sur quelque chose “qui s’est déjà produit”, comme si les sept années écoulées par le crime étaient floues et qu’un nouveau compte devait oublier le passé. «Nous disons que tant que le mensonge restera organisé, la vérité sera dispersée. Nous ne pensons pas que la dissimulation a été effectuée par deux ou trois policiers, mais qu’il s’agit d’une entreprise, où les procureurs, les policiers et les juges agissent toujours. Pour la plage de Punta Indio les gens pour passer l’été, tous divins. Mais ici, ils mettent un corps à la vue de tout le monde et tant qu’il n’y aura pas de justice, nous ne nous arrêterons pas», Déclare Vanesa Carbajal, enseignante de la région et membre du Conseil pour la prévention de la violence institutionnelle.

Sebastián Nicora est devenu une icône de la lutte contre la violence institutionnelle à Punta Indio et dans toute la zone de la côte de la rivière Plate malgré le fait que une partie de la ville agit comme si de rien n’était. Là, à quelques mètres de la rivière, il y a une base aéronautique. Et sur la plage El Pericón, un mât et une plaque en sa mémoire sous une question qui continue de voler au-dessus du ciel, peut-être inconfortable pour le vacancier occasionnel: Qui l’a tué?

Photos: Commission provinciale pour la mémoire et la commission des voisins et voisins de Punta Indio