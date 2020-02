Les deux stars que David Beckham veut pour son équipe et quand aura lieu les débuts de l’Inter Miami en MLS

La journée tant attendue approche, celle pour laquelle l’ancien milieu de terrain anglais David Beckham s’est battu si longtemps: les débuts de son équipe-franchise en MLS. Bien que le club ait déjà incorporé plusieurs signatures, comme le Britannique Lewis Morgan et le gardien Wil Trapp (entre autres), on en dit long sur qui seront les footballeurs de renom qui atterrira à Inter Miami.

Son nouvel entraîneur, l’Uruguayen Diego Bueno, s’est entretenu avec le journal espagnol Marca, où il a déclaré que «L’ambition est d’essayer de gagner la Ligue dès la première année, bien que cela devienne sûrement déjà une obligation dans le second ».

En outre, le portail de Madrid a révélé qui seraient les deux figures qui intéressent le plus, à la fois l’ancien capitaine de l’équipe anglaise et ses partenaires.

Parmi ses règles, La MLS permet aux équipes d’avoir jusqu’à trois joueurs sans limite de salaire, les soi-disant “joueurs de franchise”. «Je suis calme et je travaille sur les dédicaces. La clé est qu’ils sont de bons joueurs et pas seulement des noms », A déclaré Alonso.

Certains des principaux noms mélangés sont le croate Luka Modric, pourquoi Miami Inter doublerait le salaire qu’il gagne aujourd’hui au Real Madrid. L’autre dans le dossier est l’Uruguayen Edinson Cavani, qui met fin au contrat avec le PSG en juin.

Il n’y a qu’un seul problème concernant vos signatures, les deux joueurs terminent leurs saisons respectives en juin, tandis que l’équipe de Miami commence trois mois plus tôt et devra les avoir.

L’Inter Miami fera ses débuts à la MLS le 1er mars contre ce qui était autrefois l’une des meilleures équipes de 2019: Los Angeles Football Club (LAFC) dans lequel sa star principale est le mexicain Carlos Vela.

Le 14 mars, correspondant au troisième jour de la ligue, la franchise fera sa présentation à LA Galaxy. Le Miami International Soccer Club jouera tous ses matchs à domicile au stade Inter Miami CF à Fort Lauderdale, qui est adjacent au nouveau centre d’entraînement du club de 50 000 pieds carrés (4 645 mètres carrés), qui comprend sept terrains. les professionnels

L’installation accueillera toutes les équipes de l’Inter Miami, y compris la MLS, l’USL League One et l’Académie. Aussi il accueillera des clubs internationaux, des tournois et des événements sportifs locaux dans les lycées.