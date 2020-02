Les deux suspects ont de nouveau été arrêtés pour viol d’une femme et meurtre de son fils à Puerto Deseado

Le juge Oldemar Villa a indiqué qu’ils avaient de nouveau arrêté les deux suspects qui avaient été libérés faute de preuves, dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’un enfant et le viol de sa mère à Puerto Deseado.

Comme révélé à Infobae sources proches du fichier, Le détenu est un homme de 24 ans – présumée agresseur – et le deuxième suspect a été appréhendé parce qu’il est mineur.

Le magistrat s’est entretenu avec les médias locaux et avec les voisins qui se sont rassemblés devant l’agence officielle. Il a demandé du calme afin de ne pas altérer davantage la victime, qui doit encore participer à une roue d’identification.

Ce samedi, justice Je les avais libérés faute de preuves. De son côté, le touriste Salteña (44 ans) victime de l’agression sauvage a été décompensé devant la Cour d’instruction n ° 1 après s’être prononcé pendant plusieurs heures.

La femme n’a pas pu participer à une roue de reconnaissance et a dû être à nouveau transférée à l’hôpital zonal de Puerto Deseado. Les médecins attendent que leur situation s’améliore pour retourner au bâtiment judiciaire et fournir plus de détails qui leur permettront d’avancer dans l’enquête.

La victime et son fils ont été attaqués hier par deux criminels alors qu’ils marchaient le long d’une plage de la ville de Puerto Deseado à Santa Cruz, où ils étaient arrivés pour rendre visite à d’autres parents.

Selon les données que la victime pouvait fournir à la police, à ce moment-là, les deux hommes ont été surpris par deux hommes qui les ont menacés, l’ont forcée à marcher jusqu’à une grotte, car l’endroit est entouré de falaises, puis l’ont agressée avec le but de l’abuser sexuellement.

Selon ce qu’il a raconté, au milieu de l’agression sexuelle et alors qu’un des agresseurs menaçait son fils avec un couteau, la femme a disparu, de sorte que les criminels, la croyant morte, ont emmené le garçon, qui a finalement été battu à mort et a laissé son corps abandonné dans la même zone, à quelques mètres de l’endroit où se trouvait sa mère.

Un témoin a rapporté que quelques minutes plus tard, elle avait aidé la femme qui semblait pieds nus et totalement sanglante lorsqu’elle se promenait dans l’hippodrome de la région.

Enfin, la femme a été emmenée à l’hôpital sous le choc, où elle a été hospitalisée cet après-midi hors de danger.

Le corps de son fils, quant à lui, a été emmené à la morgue judiciaire de Puerto Deseado où il a subi une autopsie qui a déterminé qu’il est décédé des << multiples blessures >> au crâne causées par un objet contondant.