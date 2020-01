Les deux visages du match de Lautaro Martínez dans le match nul de l’Inter: but, expulsion et scandale

Après les deux tirages consécutifs contre le Atalanta et le Lecce (tous deux 1 à 1), le Inter Il a comparu devant son peuple avec l’obligation de gagner pour ne pas perdre de vue Juventus, leader de Calcium avec 51 unités

L’opposant n’a pas présenté de diagramme simple, car pour la Cagliari c’était l’affaire de prendre un point Giuseppe Meazza. Éviter de perdre le sentiment de l’équipe était une motivation supplémentaire pour ceux dirigés par Maran dans sa mission de classer le prochain Ligue Europa

La parité était tellement perceptible que le marqueur devait s’ouvrir par les voies respiratoires. Un centre précis de Ashley Young trouvé le chef de Lautaro Martínez pour l’ex Courses résoudre avec un clin d’œil qui n’a laissé aucune chance Cragno.

Cependant, avant que le repos ne soit établi, une intervention de Faragó était proche de correspondre aux actions, puisque l’italien a fait appel à la tête pour faire regarder Handanovic, qui avec un coup sauvage dévia le tir qui avait une cible réseau.

En complément, le Cagliari Il était plus agressif et pressait constamment la sortie du Inter. Avec trois hommes en attaque, les propriétaires ne pouvaient pas former le circuit collectif qu’il proclamait tant Conteet le manque d’alternatives a compliqué sa production.

La fin était aussi prévisible que douloureuse. Une enchère moyenne distance de Nainggolan qui a dévié dans Bastoni rebondi contre le bâton et obtenu: silence et 1 à 1

Le coup était si intense que lui-même Lautaro Martínez Il s’est laissé emporter par son tempérament, étant donné que dans une réclamation excessive devant l’arbitre Manganiello Il regarda le carton rouge inattendu qui obscurcissait la fête. Malgré l’ajout d’une nouvelle déception, le buteur sera absent dans les prochains engagements pour la suspension qui tombera. Les coups lancés en l’air et la colère accumulée reflètent le sentiment général d’une équipe qui s’éloigne de plus en plus de la lutte pour le Scudetto.