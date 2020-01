Les distributeurs automatiques de billets laissent également l’Espagne vide | Économie

Sans possibilité de retirer de l’argent à tout moment: pour qu’il y ait de plus en plus d’habitants de la soi-disant Espagne vidée par la fermeture croissante des bureaux de banque qui jettent les aveugles et quittent ainsi ces villages éminemment agricoles sans service de base.

La ville de Conquista, au nord de Cordoue, est l’une des dernières à souffrir de cette situation qui menace de se propager à travers d’autres villages de la région de Los Pedroches malgré le fait que cette province ait été l’une des moins punies jusqu’à présent pour ce phénomène.