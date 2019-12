Les dollars ruinent le retour de Brogdon avec une victoire contre les Pacers

Brogdon a été sélectionné au repêchage par Milwaukee et a passé ses trois premières saisons avec les Bucks avant d'être acquis par Indiana dans le cadre d'un contrat et d'un échange cet été. Il a été accueilli avec des acclamations et un hommage en vidéo. Il a terminé avec 10 points, réussissant cinq des 19 tirs sur le terrain et 10 passes décisives.