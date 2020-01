Les Dominicains Bulls annoncent leurs renforts pour la Caribbean Series | Réseaux sociaux sportifs

L’équipe Los Toros del Este, le nouveau champion dominicain de baseball professionnel, a annoncé mercredi aux joueurs qui le renforceront en vue de sa participation à la Caribbean Series, qui se tiendra à San Juan, Porto Rico, du 1 au 7 Février à venir.

Parmi les convoqués figurent les joueurs de la boîte intérieure Diego Goris, des Eagles Cibaeñas, et Gustavo Núñez, des Eastern Stars, ainsi que le jardinier Jimmy Paredes, des Lions des élus, et les récepteurs Wilkin Castillo, également des “félins” “, et Carlos Paulino, des Géants du Cibao.