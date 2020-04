Les dons de repas font “une grande différence”, selon les médecins britanniques combattant les coronavirus

LONDRES, 14 avril (.) – Les médecins et les infirmières chargés de l’admission des patients atteints de coronavirus dans un hôpital du sud de Londres ont déclaré mardi que les dons de repas qui leur étaient livrés quotidiennement faisaient une grande différence.

Un groupe de bénévoles dirigé par le mariage de Niall Barrett et Janneke Diemel a créé le mois dernier un service de restauration qui fournit des repas gratuits au personnel médical sous pression à l’hôpital St George.

“Normalement, nous apportons tous notre propre nourriture et maintenant nous n’avons plus à y penser, nous allons simplement travailler et manger”, a déclaré la travailleuse en soins intensifs Anthea Allen alors qu’elle aidait à pousser un chariot pour transporter la nourriture d’une voiture à l’hôpital.

“Nous avons eu des wraps halloumi, des currys, des pizzas, des tartes de berger et nous avons de la nourriture végétalienne, végétarienne. C’est incroyable”, a-t-il ajouté.

Allen a déclaré avoir mentionné à ses amis locaux que le personnel médical apprécierait toutes les collations qu’ils pourraient fournir, et l’idée les a rapidement pris.

“Cela a semblé augmenter dans ma communauté, mes amis, s’étendant et s’étendant à un point où je ne sais pas qui apporte la nourriture maintenant”, a-t-il dit. “Et en plus, ils nous ont donné des EPI (équipements de protection individuelle), des marqueurs, des cartes d’identité (…) des radios.”

Allen est l’un des milliers de membres du personnel médical de première ligne travaillant pour le National Health Service (NHS), financé par l’État britannique, qui tentent d’endiguer l’épidémie de coronavirus.

Le nombre de morts dans les hôpitaux britanniques à cause de COVID-19, la maladie associée au virus, est passé à plus de 12 000 mardi.

“Ce que nous faisons est difficile”, a déclaré Allen. “Et la nourriture, les radios et les cartes d’identité, toutes ces petites petites choses, font une grande, grande différence.”

(Écrit par Mike Collett-White, édité en espagnol par Manuel Farías)