Les dossiers de santé électroniques ont besoin d’une balle dans le bras

UN JEUNE HOMME, appelons-le Roger, arrive à l’urgence pour se plaindre de douleurs abdominales et de nausées. Un examen physique révèle que la douleur est concentrée dans la partie inférieure droite de son abdomen. Le médecin craint que ce ne soit une appendicite. Mais au moment où les résultats de l’imagerie reviennent, Roger se sent mieux et le scan montre que son appendice semble normal. Le médecin se tourne vers l’ordinateur pour lui prescrire deux médicaments, l’un contre la nausée et le Tylenol contre la douleur, avant de lui donner son congé.

Il s’agit de l’un des scénarios fictifs présentés à 55 médecins à travers le pays dans le cadre d’une étude visant à examiner l’utilité des dossiers de santé électroniques (DSE). Pour prescrire des médicaments, un médecin doit les localiser dans le système de DSE. Dans un hôpital, une simple recherche de Tylenol fait apparaître une liste de plus de 80 options. Roger est un homme de 26 ans, mais la liste comprend du Tylenol pour les enfants et les nourrissons, ainsi que du Tylenol pour les crampes menstruelles. Le médecin essaie de vaincre la liste en tapant la dose souhaitée – 500 milligrammes – dans la fenêtre de recherche, mais maintenant elle ne reçoit aucun résultat. Elle revient donc à la liste principale et sélectionne finalement la 68e option: Tylenol Extra Strength (500 mg), la dose de Tylenol la plus couramment prescrite. Ce qui aurait dû être une tâche simple a pris de précieuses minutes et beaucoup plus de cerveaux qu’elle ne le méritait. Ce n’est qu’un exemple des innombrables frustrations angoissantes auxquelles les médecins font face quotidiennement lorsqu’ils utilisent des DSE.

Ces DSE – versions numériques des dossiers papier dans lesquels les médecins enregistraient les visites des patients, les résultats de laboratoire et d’autres informations médicales importantes – étaient censés transformer la pratique de la médecine. La Loi sur les technologies de l’information sur la santé pour la santé économique et clinique (HITECH), adoptée en 2009, a fourni 36 milliards de dollars en incitations financières pour inciter les hôpitaux et les cliniques à passer des cartes papier aux DSE. Le président Barack Obama a ensuite déclaré que ce changement “réduirait les déchets, éliminerait les formalités administratives et réduirait la nécessité de répéter des tests médicaux coûteux”. Il a ajouté qu’il “sauverait des vies en réduisant les erreurs médicales mortelles mais évitables qui imprègnent notre système de santé”.

Lorsque HITECH a été adopté, 48% des médecins utilisaient des DSE. En 2017, ce nombre avait atteint 85%, mais le pouvoir transformateur des DSE n’a pas encore été réalisé. Les médecins se plaignent des interfaces maladroites et de la saisie de données fastidieuse. Les sondages suggèrent qu’ils passent plus de temps à interagir avec le dossier d’un patient qu’avec le patient lui-même. En conséquence, l’épuisement professionnel est en augmentation. Même Obama a observé que le déploiement ne s’était pas déroulé comme prévu. “Cela s’est avéré plus difficile que prévu”, a-t-il déclaré à Vox en 2017.

Pourtant, les DSE ont le potentiel de fournir des informations et des gains d’efficacité, selon les médecins et les scientifiques des données. L’intelligence artificielle sous forme d’apprentissage automatique – qui permet aux ordinateurs d’identifier les modèles de données et de tirer des conclusions par eux-mêmes – pourrait être en mesure d’aider à surmonter les obstacles rencontrés avec les DSE et à libérer leur potentiel pour faire des prédictions et améliorer les soins aux patients.

DÉBACLE NUMÉRIQUE

EN 2016, l’American Medical Association s’est associée à MedStar Health, une organisation de soins de santé qui exploite 10 hôpitaux dans la région de Baltimore-Washington, pour examiner l’utilisabilité de deux des plus grands systèmes de DSE, développés par Cerner, basé à North Kansas City, Mo ., et Epic, basées à Vérone, Wisconsin, respectivement. Ensemble, ces deux sociétés représentent 54% du marché des hôpitaux de soins actifs. L’équipe a recruté des médecins d’urgence dans quatre hôpitaux et leur a donné des données fictives sur les patients et six scénarios, dont celui concernant Roger, qui présentait ce qui semblait être une appendicite. Ces scénarios demandaient aux médecins d’effectuer des tâches courantes telles que la prescription de médicaments et la commande de tests. Les chercheurs ont évalué le temps qu’il a fallu aux médecins pour effectuer chaque tâche, le nombre de clics nécessaires et la précision de leur exécution.

Ce qu’ils ont trouvé était décourageant. Le temps et le nombre de clics requis variaient considérablement d’un site à l’autre et même entre les sites utilisant le même système. Et certaines tâches, telles que la réduction de la dose d’un stéroïde, se sont révélées exceptionnellement difficiles dans tous les domaines. Les médecins ont dû calculer manuellement les doses progressives, ce qui a pris de deux à trois minutes et a nécessité de 20 à 42 clics. Ces défauts de conception n’étaient pas bénins. Les médecins ont souvent fait des erreurs de dosage. Sur un site, le taux d’erreur a atteint 50%. «Nous avons vu des patients blessés et même des patients décédés en raison d’erreurs ou de problèmes liés à l’utilisation du système», explique Raj Ratwani, directeur du Centre national des facteurs humains dans les soins de santé de MedStar Health.

Mais les interfaces maladroites ne sont qu’une partie du problème avec les DSE. Une autre pierre d’achoppement est que les informations ne circulent toujours pas facilement entre les fournisseurs. Le système n’a pas «la capacité de fournir de manière transparente et automatique des données quand et où elles sont nécessaires sous un réseau de confiance sans blocage politique, technique ou financier», selon un rapport de 2018 de la National Academy of Medicine. Si un patient change de médecin, visite des soins urgents ou déménage à travers le pays, ses dossiers peuvent suivre ou non. «Les soins connectés sont le but; les soins déconnectés sont la réalité », ont écrit les auteurs.

En mars 2018, le sondage Harris a mené une enquête en ligne au nom de Stanford Medicine qui a examiné les attitudes des médecins à l’égard des DSE. Les résultats donnent à réfléchir. Les médecins ont déclaré avoir dépensé en moyenne environ une demi-heure pour chaque patient. Plus de 60% de ce temps a été consacré à interagir avec le DSE du patient. La moitié des médecins de soins primaires en cabinet pensent que l’utilisation d’un DSE diminue en fait leur efficacité clinique. Isaac Kohane, informaticien et président du département d’informatique biomédicale de la Harvard Medical School, le dit sans ambages: «Les dossiers médicaux sont nulles.»

Pourtant, malgré les inconvénients considérables des systèmes de DSE existants, la plupart des médecins conviennent que les dossiers électroniques constituent une amélioration considérable par rapport aux cartes papier. La numérisation des données des patients signifie qu’elles sont désormais accessibles à des fins d’analyse à l’aide de la puissance de l’IA. «Il existe un énorme potentiel d’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour développer des modèles prédictifs et mieux comprendre les résultats pour la santé», déclare Ratwani. «Je pense que c’est absolument l’avenir.»

Cela se produit déjà dans une certaine mesure. En 2015, Epic a commencé à proposer à ses clients des modèles d’apprentissage automatique. Pour développer ces modèles, les informaticiens commencent par des algorithmes et les forment à l’aide d’exemples du monde réel avec des résultats connus. Par exemple, si l’objectif est de prédire quels patients sont les plus à risque de développer la maladie sanguine potentiellement mortelle connue sous le nom de septicémie, qui est causée par une infection, l’algorithme peut incorporer des données collectées régulièrement dans l’unité de soins intensifs, telles que la pression artérielle , pouls et température. Meilleures sont les données, meilleures sont les performances du modèle.

Epic dispose désormais d’une bibliothèque de modèles que ses clients peuvent acheter. «Nous avons aujourd’hui plus de 300 organisations qui exécutent ou implémentent des modèles à partir de la bibliothèque», explique Seth Hain, directeur de l’analyse et de l’apprentissage automatique chez Epic. Le modèle de prédiction de la septicémie de l’entreprise, qui analyse les informations des patients toutes les 15 minutes et surveille plus de 80 variables, est l’un de ses plus populaires. Le système de santé de North Oaks à Hammond, en Louisiane, a mis en œuvre le modèle en 2017. Si le score d’un patient atteint un certain seuil, les médecins reçoivent un avertissement, qui leur indique de surveiller le patient de plus près et de fournir des antibiotiques si nécessaire. Depuis que le système de santé a mis en œuvre le modèle, la mortalité causée par la septicémie a diminué de 18%.

Mais la construction et la mise en œuvre de ces types de modèles est plus délicate qu’il n’y paraît. La plupart s’appuient uniquement sur les données structurées d’un DSE – des données qui sont collectées et formatées de la même manière. Ces données peuvent consister en une lecture de la pression artérielle, des résultats de laboratoire, un diagnostic ou une allergie médicamenteuse. Mais les DSE incluent également une grande variété de données non structurées, telles que les notes du clinicien sur une visite, des e-mails et des images radiographiques. «Il y a des informations là-dedans, mais il est vraiment difficile pour un ordinateur de les extraire», explique Finale Doshi-Velez, informaticienne à l’Université de Harvard. Ignorer ce texte libre signifie perdre des informations précieuses, telles que l’amélioration du patient. “Il n’y a pas vraiment de code pour faire mieux”, dit-elle. De plus, Ratwani souligne qu’en raison d’une mauvaise utilisation, les données finissent souvent au mauvais endroit. Par exemple, une allergie à la fraise pourrait se retrouver documentée dans les notes cliniques plutôt que d’être répertoriée dans la case allergies. Dans de tels cas, un modèle qui ne recherche des allergies que dans la section des allergies du DSE “est construit à partir de données inexactes”, ajoute-t-il. “C’est probablement l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment.”

Leo Anthony Celi, spécialiste des soins intensifs et directeur de la recherche clinique au laboratoire de physiologie computationnelle du Massachusetts Institute of Technology, est d’accord. La plupart des données trouvées dans les DSE ne sont pas prêtes à être introduites dans un algorithme. Une curation massive doit d’abord se produire. Par exemple, supposons que vous souhaitiez concevoir un algorithme pour aider les patients des unités de soins intensifs à éviter une hypoglycémie, un problème courant. Cela semble simple, dit Celi. Mais il s’avère que la glycémie est mesurée de différentes manières, avec du sang prélevé soit d’une piqûre au doigt ou d’une veine. L’insuline est également administrée de différentes manières. Lorsque Celi et ses collègues ont examiné toutes les données sur l’insuline et la glycémie des patients d’un même hôpital, «il y avait littéralement des milliers de façons différentes de les saisir dans le DSE». Ces données doivent être triées manuellement et regroupées par type avant de pouvoir même concevoir un algorithme. «Les données sur la santé sont comme le pétrole brut», explique Celi. “Il est inutile à moins qu’il ne soit raffiné.”

UN FIX INTELLIGENT

LES PITFALLS ACTUELS des DSE entravent les efforts visant à utiliser l’intelligence artificielle pour glaner des informations importantes, mais l’IA pourrait elle-même fournir une solution possible. Selon les médecins, l’un des principaux inconvénients des systèmes de DSE existants est le temps nécessaire pour documenter une visite, de la plainte du patient à l’analyse et à la recommandation du médecin. De nombreux médecins croient qu’une grande partie de la valeur thérapeutique d’une visite chez le médecin réside dans les interactions, dit Kohane. Mais les DSE ont «littéralement fait passer le médecin du patient au visage de l’ordinateur». Les médecins doivent saisir le récit de la visite, mais ils entrent également une grande partie des mêmes informations lorsqu’ils commandent des tests de laboratoire, prescrivent des médicaments et saisissent des codes de facturation , explique Paul Brient, chef de produit chez athenahealth, un autre fournisseur de DSE. Ce genre de travail en double contribue à la frustration et à l’épuisement des médecins.

À titre de mesure provisoire, certains hôpitaux ont maintenant des scribes qui prennent rendez-vous pour documenter la visite pendant que le médecin interagit avec le patient. Mais plusieurs entreprises travaillent sur des scribes numériques, des algorithmes d’apprentissage automatique qui peuvent prendre une conversation entre un médecin et un patient, analyser le texte et l’utiliser pour remplir les informations pertinentes dans le DSE du patient.

En effet, certains de ces systèmes sont déjà disponibles. En 2017, Saykara, une start-up basée à Seattle, a lancé un assistant virtuel nommé Kara. L’application iOS utilise l’apprentissage automatique, la reconnaissance vocale et le traitement du langage pour capturer les conversations entre les patients et les médecins et les transformer en notes, diagnostics et commandes dans le DSE. Les versions précédentes de l’application nécessitaient des invites du médecin – un peu comme Siri d’Apple – mais la version actuelle peut être mise en «mode ambiant», dans laquelle elle écoute simplement l’ensemble de la conservation et sélectionne ensuite les informations pertinentes. Les DSE ont transformé les médecins en commis à la saisie des données, explique Kohane. Mais des applications comme Kara pourraient servir de collègues intelligents et bien informés. Et Saykara n’est que l’une des nombreuses start-ups développant de tels outils. La dernière application mobile d’Athenahealth permet aux médecins de dicter leur documentation. L’application traduit ensuite ce texte dans les codes de facturation et de diagnostic appropriés. Mais «ce n’est parfait par aucun effort d’imagination», dit Brient. Le médecin doit encore vérifier les erreurs. Cependant, l’application réduit la charge de travail. Les systèmes que Robert Wachter, président du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco, a vu «ne sont probablement pas tout à fait prêts pour les heures de grande écoute», dit-il, mais ils devraient l’être dans quelques années.

L’intelligence artificielle pourrait également aider les cliniciens à prendre de meilleures décisions plus sophistiquées. «Nous considérons l’aide à la décision dans un système informatique comme une alerte», explique Jacob Reider, médecin et PDG d’Alliance for Better Health, un système de santé basé à New York qui travaille à améliorer la santé des communautés. Cette alerte pourrait être une boîte qui apparaît pour avertir d’une allergie aux médicaments. Mais un système plus sophistiqué pourrait énumérer la probabilité d’un effet secondaire avec l’option de médicament A par rapport à l’option de médicament B et fournir une comparaison des coûts. D’un point de vue technologique, le développement d’une telle fonctionnalité n’est «pas différent d’Amazon qui met une publicité ou vous informe d’une opportunité d’achat», dit-il.

Wachter voit au moins un signe encourageant de progrès. Au cours des dernières années, les géants du monde de la technologie – Google, Amazon, Microsoft – ont développé un fort intérêt pour les soins de santé. Google, par exemple, s’est associé à des chercheurs de l’U.C.S.F., de l’Université de Stanford et de l’Université de Chicago pour développer des modèles visant à prédire les événements pertinents pour les patients hospitalisés, tels que la mortalité et les réadmissions inattendues.

Pour faire face au problème des données en désordre, les chercheurs ont d’abord traduit les données de deux systèmes de DSE dans un format standardisé appelé Fast Healthcare Interoperability Resources, ou FHIR (prononcé «feu»). Ensuite, plutôt que de sélectionner manuellement un ensemble de variables telles que la pression artérielle et la fréquence cardiaque, ils ont demandé au modèle de lire l’intégralité des dossiers des patients au fur et à mesure qu’ils se déroulaient au fil du temps jusqu’au moment de l’hospitalisation. Les données non transformées en un total de 46 864 534 945 points de données, y compris les notes cliniques. “Ce qui est intéressant avec cette approche, c’est que chaque prédiction utilise les mêmes données exactes pour faire la prédiction”, explique Alvin Rajkomar, médecin et chercheur en IA chez Google qui a dirigé l’effort. Cet élément simplifie à la fois la saisie de données et améliore les performances.

Mais l’implication de sociétés massives soulève également de graves problèmes de confidentialité. À la mi-novembre 2019, le Wall Street Journal a rapporté que Google, grâce à un partenariat avec Ascension, le deuxième plus grand système de santé du pays, avait eu accès aux dossiers de dizaines de millions de personnes à leur insu ou sans leur consentement. La société prévoyait d’utiliser les données pour développer des outils d’apprentissage automatique afin de faciliter l’accès des médecins aux données des patients.

Ce type de partage de données n’est ni sans précédent ni illégal. Tariq Shaukat, président des produits et solutions de l’industrie de Google Cloud, a écrit que les données «ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que pour fournir ces services que nous proposons dans le cadre de l’accord, et que les données des patients ne peuvent pas et ne seront pas combinées avec un consommateur Google »Mais ces assurances n’ont pas empêché le ministère de la Santé et des Services sociaux d’ouvrir une enquête pour déterminer si Google / Ascension se conformait aux règlements de la loi sur la transférabilité et la responsabilité de l’assurance maladie. Au moment de la publication, l’enquête était en cours.

Mais les préoccupations de confidentialité ne devraient pas arrêter la quête de dossiers de santé électroniques meilleurs, plus intelligents et plus réactifs, selon Reider. Il existe des moyens de développer ces systèmes qui préservent la confidentialité et la sécurité, dit-il.

En fin de compte, une véritable transformation de la pratique médicale peut nécessiter un tout nouveau type de DSE, qui n’est pas simplement un dossier de fichiers numériques. Tous les principaux DSE sont construits sur une architecture de type base de données vieille de 20 à 30 ans, observe Reider. «Ce sont des rangées et des colonnes d’informations.» Il compare ces systèmes au logiciel utilisé pour enregistrer l’inventaire dans une librairie de brique et de mortier: «Il saurait quels livres il a achetés et il savait quels livres il a vendus.» comment Amazon utilise des algorithmes pour prédire ce qu’un client pourrait acheter demain et pour anticiper la demande. “Ils ont conçu leurs systèmes pour qu’ils puissent apprendre de cette manière, puis ils peuvent agir de manière autonome”, explique Reider. Les soins de santé ont besoin du même genre de saut transformateur.