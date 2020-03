Les dossiers de santé électroniques ont besoin d’une mise au point éthique

À la suite d’accusations criminelles et civiles au début de cette année, Practice Fusion a accepté de payer 145 millions de dollars en restitution liés à la conception intentionnelle d’un système de dossier de santé électronique pour influencer les médecins à prescrire plus d’opioïdes. La société a admis avoir reçu des paiements d’un fabricant d’opioïdes en échange de l’utilisation du logiciel pour influencer les prescriptions.

Pour moi, c’est à la fois personnel et professionnel.

L’année dernière, mon ami du secondaire est décédé d’une surdose de drogue qui a commencé comme une dépendance aux analgésiques sur ordonnance. Je suis également professeur d’informatique et de médecine interne générale à DePaul University et Northwestern University; J’enseigne des cours d’informatique de la santé et d’interaction homme-machine.

Ma carrière en recherche et en enseignement est consacrée à l’amélioration du bien-être humain grâce à une conception technologique centrée sur l’homme, efficace, efficiente et sûre. J’étudie également la façon dont les médecins et les patients interagissent avec les dossiers de santé électroniques depuis la loi HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health) de 2009.

Les développeurs de technologies de l’information sur la santé doivent respecter les mêmes normes éthiques que les médecins. Chaque année, de nouveaux médecins prêtent serment de faire plus de bien que de mal et d’agir dans le meilleur intérêt des patients.

Pourtant, il n’y a pas de serment éthique pour les 65 000 étudiants qui obtiennent chaque année un diplôme en informatique aux États-Unis. Étant donné que les soins de santé continueront de s’appuyer sur la technologie, les médecins doivent avoir confiance que les outils qu’ils utilisent sont conçus selon les mêmes normes éthiques que la médecine.

L’Association for Computing Machinery a un code d’éthique qui met l’accent sur la prévention des dommages et la promotion de la convivialité. Mais rien n’empêche quiconque, y compris les étudiants, d’ignorer de tels appels à la conscience en utilisant ses connaissances pour concevoir un gain et un préjudice personnels.

La mauvaise convivialité et la mauvaise surveillance de la conception des dossiers électroniques ont contribué à de nouvelles charges pour les travailleurs de la santé et à des problèmes de sécurité. L’utilisabilité est le degré auquel une personne peut accomplir une tâche en utilisant la technologie de manière efficace, efficiente et sûre.

Les fournisseurs de soins de santé signalent des erreurs liées aux dossiers de santé électroniques en raison d’un dosage incorrect en milieu pédiatrique et dans les unités de soins intensifs, 34% des erreurs sont liées aux dossiers de santé électroniques. L’erreur médicale est la troisième cause de décès aux États-Unis. De nombreux médecins signalent l’épuisement professionnel lié à la conception des dossiers électroniques.

Nos recherches publiées dans Academic Emergency Medicine décrivent une tentative de réduire les troubles opioïdes en mettant en œuvre un rappel pour les médecins d’urgence afin de conseiller les patients auxquels on a prescrit des opioïdes, ainsi qu’en utilisant des fiches de médicaments améliorées pour que les patients comprennent comment prendre correctement leurs médicaments.

Améliorer la conception des systèmes de prescription et de conseil sur les opioïdes améliorerait les connaissances des patients sur les risques liés aux opioïdes et influencerait leur comportement. En 2019, les chercheurs ont soumis 59 articles à la revue Academic Emergency Medicine sur les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, renforçant le dévouement des cliniciens et des chercheurs à avoir un impact positif sur l’épidémie.

Les dossiers de santé électroniques étaient au centre de notre étude parce que c’est là que nous pouvions mieux capter l’attention des médecins. La recherche en soins primaires montre que certains médecins passent environ 50% des visites de patients à regarder l’écran. Malgré ces efforts, le comportement des patients n’a pas changé.

Avoir un ami ou un membre de la famille ayant une dépendance aux opioïdes est courant chez les milléniaux, car les milléniaux et la génération Z sont les plus touchés par la dépendance aux opioïdes et la mort. De 1999 à 2017, plus de 700 000 personnes sont décédées d’une surdose de drogue.

On estime que 10,3 millions d’Américains âgés de 12 ans ou plus ont abusé d’opioïdes en 2018. Selon le National Safety Council, une personne aux États-Unis est plus susceptible de mourir d’une surdose d’opioïdes qu’un accident de voiture. L’épidémie d’opioïdes est une urgence de santé publique en cours.

Certes, il ne s’agit que d’une seule urgence sanitaire urgente, et l’application de l’éthique dans le système de tenue des dossiers de santé est essentielle dans tous les cas.

Dans la loi HITECH il y a plus de dix ans, le gouvernement américain a affecté 36,5 milliards de dollars à la numérisation de l’industrie des soins de santé avec des dossiers de santé électroniques. L’intention était de réduire les erreurs médicales et les formalités administratives lourdes.

Le Bureau du Coordonnateur national pour les technologies de l’information sur la santé (ONC) est la principale entité fédérale chargée de coordonner les efforts nationaux pour mettre en œuvre et utiliser les technologies de l’information sur la santé les plus avancées et l’échange électronique d’informations sur la santé.

Une étude de la JAMA sur les systèmes certifiés ONC a révélé que 275 systèmes avaient un problème avec le risque de préjudice pour les patients. Avant 2017, l’ONC avait une surveillance aléatoire obligatoire de 2% des systèmes de dossiers de santé électroniques, mais ce n’est plus une exigence.

L’absence de réglementation de ces systèmes a incité Medstar Health à rédiger une lettre au Congrès en 2019 demandant des mesures spécifiques de convivialité et une méthode permettant aux médecins et aux patients de signaler la convivialité et la sécurité. De cette façon, ils peuvent agir sur les erreurs médicales.

Sans surveillance des technologies essentielles à la prestation des soins de santé, le système de santé est vulnérable à la corruption. Une surveillance accrue des systèmes de dossiers de santé électroniques à plusieurs niveaux permettra de prévenir les préjudices et de sauver des vies.

Les étudiants en génie et en informatique qui développent ces systèmes ont besoin de cours d’éthique plus rigoureux. Les entreprises qui recrutent doivent peut-être considérer les notes du cours d’éthique comme aussi importantes pour la réussite professionnelle que les notes des cours techniques.

Les patients peuvent jouer un rôle actif dans la compréhension des limites de la technologie utilisée dans leurs soins. Les décideurs peuvent s’informer sur les questions liées à la conception des technologies de l’information sur la santé et encourager les normes et la surveillance liées à une meilleure convivialité. Les fournisseurs de soins peuvent continuer de plaider pour de meilleures conditions de travail qui contribuent à la sécurité des patients. Des tests d’utilisabilité continus des technologies peuvent conduire à l’identification d’erreurs graves avant que des dommages ne soient causés.

Les patients et les médecins sont convaincus que les dossiers de santé électroniques qu’ils utilisent assureront la sécurité des patients. Une surveillance accrue aidera à détecter les erreurs avant qu’elles ne se transforment en décès. Cela peut également réduire le risque de corruption des concepteurs qui ont l’intention de nuire au profit.