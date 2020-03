Les ducs de Sussex, au revoir à la royauté | Le style

Les ducs de Sussex ont déjà rempli leurs obligations de «royals», ils sont désormais libres et peuvent vivre leur vie comme ils le souhaitent.

Enrique et Meghan, après avoir assisté aux Endeavour Fund Awards, au Mountbatten Fetival of Music au Royal Albat Hall et à l’acte de Journée du Commonwealthoù les autres membres de la famille Reine Elizabeth II, les ducs de Cambridge, le prince de galles ou la duchesse de Cournelles leur étape en tant que “royals” est terminée.

Maintenant, ils ont 365 jours pour démontrer que leur départ de la famille royale a été un succès, une sage décision, ils n’ont qu’à remplir les points inscrits dans l’accord qu’ils ont conclu avec la reine Elizabeth II.

Le prince Henry et son épouse, Meghan, ont cessé de représenter officiellement la monarchie britannique mardi, engagés à “contribuer” à la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a mis la planète entière en échec. Ses adieux à la royauté surviennent à un moment délicat au niveau mondial, les gouvernements se concentrant sur une réponse ferme à la pandémie. Le surprenant “Megxit” -un terme inventé par les médias pour désigner la sortie des ducs de la maison royale- a été laissé aujourd’hui dans une deuxième ligne d’information.

Le couple et son fils Archie ont récemment quitté le Canada et se sont installés aux États-Unis où ils vont commencer un nouveau chapitre de leur vie.

Ce couple a dit au revoir à leur étape monarchique avec un message sur leur compte Instagram, qui restera inactif avec leur site Web. “Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde semble actuellement extrêmement fragile”, indiquent-ils.

Ils montrent leur confiance que chaque être humain a “le potentiel et la possibilité” de contribuer à atténuer la crise et soulignent qu ‘”ensemble, nous pouvons nous relever”.

Le mariage souligne que “la chose la plus importante en ce moment est la santé et le bien-être de toutes les personnes dans le monde et la recherche de solutions aux nombreux problèmes qui se sont posés à la suite de cette pandémie”. “Alors que nous trouvons tous des moyens de jouer un rôle dans ce retournement de situation mondial et dans ce changement d’habitudes, nous nous concentrons sur ce nouveau chapitre afin de comprendre comment nous pouvons contribuer”, concluent-ils.

Après un tweet du président des États-Unis, Donald Trump Dans lequel il assure que “leur pays ne paiera pas pour la sécurité des ducs de Sussex, le couple a révélé publiquement qu’ils avaient mis en place des mécanismes de sécurité privés pour leur protection. Avant le déclenchement de la pandémie, Enrique et Meghan allaient se lancer sa nouvelle fondation ce printemps, un projet qui, pour l’instant, est en suspens.